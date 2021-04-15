PlayStation Blog宣布，釋出首次針對PS5主機的重大更新，包含可將 PS5 遊戲儲存在 USB 擴充儲存空間、在 PS5 和 PS4 主機之間分享遊玩過程等等，已幸運入手PS5的朋友可多多關注！

一、PS5 儲存空間擴充和管理

將 PS5 遊戲儲存至相容的外接式 USB 硬碟。有了此功能，玩家便可將 PS5 遊戲從主機的內部儲存空間傳輸至 USB 擴充儲存空間。這是擴充 PS5 主機儲存容量的方式，當玩家準備要遊玩時，便可順暢地將 PS5 遊戲複製回主機的內部儲存空間。從 USB 擴充儲存空間重新安裝 PS5 遊戲，速度比重新下載或從光碟複製更快。

SIE宣布針對PS5釋出首次重大更新，包含將 PS5 遊戲儲存至相容的外接式 USB 硬碟。（摘自PlayStation Blog）
SIE宣布針對PS5釋出首次重大更新，包含將 PS5 遊戲儲存至相容的外接式 USB 硬碟。（摘自PlayStation Blog）

不過，由於PS5遊戲旨在利用遊戲機的超高速SSD，目前無法從 USB 擴充儲存空間遊玩 PS5 遊戲，PS5遊戲亦無法直接下載至 USB 擴充儲存空間。不過，玩家傳輸或複製至內部儲存空間的遊戲將會在適用時自動更新。此外，針對支援選項的特定遊戲，可選擇所要安裝的遊戲模式（例如戰役模式或多人遊玩模式）。

如同先前所宣布，PS5 主機未來將會支援以 M.2 硬碟進行儲存空間擴充。SIE正致力於實現此功能。

二、PS4 和 PS5 主機的新社交功能

（1）跨世代分享遊玩。PS4 和 PS5 玩家現可共同使用「分享遊玩」，同時在派對中聊天。這表示 PS5 主機玩家可讓好友在 PS4 主機上觀看其遊戲畫面，甚至透過「分享遊玩」試玩 PS5 遊戲，反之亦然。選項包括可與好友共享螢幕、以虛擬方式將控制器轉交給好友，或以虛擬方式將第二個控制器轉交給好友，藉此共同遊玩多人合作遊戲。

SIE宣布針對PS5釋出首次重大更新，包含PS4 和 PS5 主機的新社交功能。（摘自PlayStation Blog）
SIE宣布針對PS5釋出首次重大更新，包含PS4 和 PS5 主機的新社交功能。（摘自PlayStation Blog）

（2）要求加入遊戲連線區。好友可以加入遊戲連線區對話將同時出現在PS4 和 PS5 主機上，讓玩家享有更多共同遊玩的機會。它同時作為傳送遊戲邀請的捷徑，縮短玩家與好友展開遊戲的所需時間。透過隱私設定選單，玩家可以調整哪些人能夠透過派對、遊戲和訊息與你互動。

三、強化PS5 主機的控制和個人化選項

（1）改良的 Game Base。Game Base 選單已經過改良，可更快速存取重要內容和功能。玩家可以輕鬆在派對和好友之間切換，藉此在現有的派對中開始聊天，或者看看各個線上好友正在做些什麼。此外，可以針對自己加入的各個派對，選擇要開啟或關閉通知。

（2）停用遊戲聊天或調整玩家的音量。玩家現在可以快速停用遊戲內聊天功能，此操作將會關閉您的麥克風聲音，以及其他玩家的語音聲音。另外，您可以在同一場聊天中輕鬆調整其他玩家的個別語音聊天音量，讓你不必每次都必須提醒好友降低或調高麥克風音量。

（3）遊戲更新預先下載。開發人員啟用之後，若「自動更新」設定為啟用狀態，且您的主機處於開機狀態或待命模式，遊戲更新將會預先下載至您的主機。這將讓您可在更新發布後立即遊玩最新版本的遊戲。

（4）自訂遊戲保存庫。藉由搜尋保存庫以及從檢視畫面中隱藏遊戲之功能，如今在遊戲保存庫中尋找內容或將檢視畫面個人化都變得更加容易。

（5）畫面縮放。您現在可從設定選單將畫面縮放為最適合您的大小。

（6）新的獎盃設定和統計資料畫面。藉由螢幕截圖或影像片段的自動擷取所產生的獎盃等級，現在可供自訂化——如今您能夠只擷取那些獲取高等級獎盃的時刻（例如金色或白金），並儲存為圖像／影片。我們也推出了新的獎盃統計資料畫面，您可用來迅速查看獎盃等級和狀態的摘要。

四、PlayStation App 新功能

SIE同時宣布，為 PlayStation App 帶來了許多新功能，讓以遠端方式連結主機體驗變得更輕鬆。最近已推出將產品儲存於收藏清單、在好友上線時收到通知，以及變更你的主機線上狀態等功能。未來的幾週，將會推出更多功能，包括從應用程式加入 PS5 多人遊玩連線區、管理 PS5 主機儲存空間、與好友相互比較獎盃收藏，以及在 PlayStation Store 排序及篩選所顯示的產品。

除了官方所提到的新功能之外，外媒還發現了不少新特性，包含在玩不支援HDR的遊戲時，影片輸出會自動切換為非HDR；新版軟體也增加了對於120Hz更新率的支援，並支援更多PC顯示器等。透過PS4 和 PS5 主機的全新社交功能，有機會讓PS4玩家接觸到PS5遊戲，對於提升PS4玩家的升級動力來說，很可能帶來明顯助力。

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(科技)

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