PlayStation Blog宣布，釋出首次針對PS5主機的重大更新，包含可將 PS5 遊戲儲存在 USB 擴充儲存空間、在 PS5 和 PS4 主機之間分享遊玩過程等等，已幸運入手PS5的朋友可多多關注！

一、PS5 儲存空間擴充和管理

將 PS5 遊戲儲存至相容的外接式 USB 硬碟。有了此功能，玩家便可將 PS5 遊戲從主機的內部儲存空間傳輸至 USB 擴充儲存空間。這是擴充 PS5 主機儲存容量的方式，當玩家準備要遊玩時，便可順暢地將 PS5 遊戲複製回主機的內部儲存空間。從 USB 擴充儲存空間重新安裝 PS5 遊戲，速度比重新下載或從光碟複製更快。

SIE宣布針對PS5釋出首次重大更新，包含將 PS5 遊戲儲存至相容的外接式 USB 硬碟。（摘自PlayStation Blog）

不過，由於PS5遊戲旨在利用遊戲機的超高速SSD，目前無法從 USB 擴充儲存空間遊玩 PS5 遊戲，PS5遊戲亦無法直接下載至 USB 擴充儲存空間。不過，玩家傳輸或複製至內部儲存空間的遊戲將會在適用時自動更新。此外，針對支援選項的特定遊戲，可選擇所要安裝的遊戲模式（例如戰役模式或多人遊玩模式）。

如同先前所宣布，PS5 主機未來將會支援以 M.2 硬碟進行儲存空間擴充。SIE正致力於實現此功能。

二、PS4 和 PS5 主機的新社交功能

（1）跨世代分享遊玩。PS4 和 PS5 玩家現可共同使用「分享遊玩」，同時在派對中聊天。這表示 PS5 主機玩家可讓好友在 PS4 主機上觀看其遊戲畫面，甚至透過「分享遊玩」試玩 PS5 遊戲，反之亦然。選項包括可與好友共享螢幕、以虛擬方式將控制器轉交給好友，或以虛擬方式將第二個控制器轉交給好友，藉此共同遊玩多人合作遊戲。

SIE宣布針對PS5釋出首次重大更新，包含PS4 和 PS5 主機的新社交功能。（摘自PlayStation Blog）

（2）要求加入遊戲連線區。好友可以加入遊戲連線區對話將同時出現在PS4 和 PS5 主機上，讓玩家享有更多共同遊玩的機會。它同時作為傳送遊戲邀請的捷徑，縮短玩家與好友展開遊戲的所需時間。透過隱私設定選單，玩家可以調整哪些人能夠透過派對、遊戲和訊息與你互動。

三、強化PS5 主機的控制和個人化選項

（1）改良的 Game Base。Game Base 選單已經過改良，可更快速存取重要內容和功能。玩家可以輕鬆在派對和好友之間切換，藉此在現有的派對中開始聊天，或者看看各個線上好友正在做些什麼。此外，可以針對自己加入的各個派對，選擇要開啟或關閉通知。

（2）停用遊戲聊天或調整玩家的音量。玩家現在可以快速停用遊戲內聊天功能，此操作將會關閉您的麥克風聲音，以及其他玩家的語音聲音。另外，您可以在同一場聊天中輕鬆調整其他玩家的個別語音聊天音量，讓你不必每次都必須提醒好友降低或調高麥克風音量。

（3）遊戲更新預先下載。開發人員啟用之後，若「自動更新」設定為啟用狀態，且您的主機處於開機狀態或待命模式，遊戲更新將會預先下載至您的主機。這將讓您可在更新發布後立即遊玩最新版本的遊戲。

（4）自訂遊戲保存庫。藉由搜尋保存庫以及從檢視畫面中隱藏遊戲之功能，如今在遊戲保存庫中尋找內容或將檢視畫面個人化都變得更加容易。

（5）畫面縮放。您現在可從設定選單將畫面縮放為最適合您的大小。

（6）新的獎盃設定和統計資料畫面。藉由螢幕截圖或影像片段的自動擷取所產生的獎盃等級，現在可供自訂化——如今您能夠只擷取那些獲取高等級獎盃的時刻（例如金色或白金），並儲存為圖像／影片。我們也推出了新的獎盃統計資料畫面，您可用來迅速查看獎盃等級和狀態的摘要。

四、PlayStation App 新功能

SIE同時宣布，為 PlayStation App 帶來了許多新功能，讓以遠端方式連結主機體驗變得更輕鬆。最近已推出將產品儲存於收藏清單、在好友上線時收到通知，以及變更你的主機線上狀態等功能。未來的幾週，將會推出更多功能，包括從應用程式加入 PS5 多人遊玩連線區、管理 PS5 主機儲存空間、與好友相互比較獎盃收藏，以及在 PlayStation Store 排序及篩選所顯示的產品。

除了官方所提到的新功能之外，外媒還發現了不少新特性，包含在玩不支援HDR的遊戲時，影片輸出會自動切換為非HDR；新版軟體也增加了對於120Hz更新率的支援，並支援更多PC顯示器等。透過PS4 和 PS5 主機的全新社交功能，有機會讓PS4玩家接觸到PS5遊戲，對於提升PS4玩家的升級動力來說，很可能帶來明顯助力。

(科技)