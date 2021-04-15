《全面屍控》與《陰屍路》聯動，演員「諾曼．李杜斯」全球代言

喪屍題材末日策略手遊《全面屍控》日前宣佈，自4月1日起至10月底為止，與全球知名的喪屍電視影集《陰屍路》展開聯名合作，兩大相同題材，但不同領域的作品，究竟會擦出什麼樣的火花呢？全球玩家都將熱情期待。

聯名活動1：《陰屍路》英雄角色戴瑞 重磅登場

在《全面屍控》x《陰屍路》聯名活動期間，玩家們將可扮演《陰屍路》內的殺喪屍英雄，一同互動並在不死生物的猛攻中存活下來，後續也將開放《陰屍路》影集的主要角色與相關物品。

首先在《陰屍路》影集中由知名演員「諾曼．李杜斯」所飾演的「戴瑞．迪克森」（Daryl）今日在遊戲中作為連攜英雄正式登場，玩家可透過特定行為觸發線索，當收集滿4條離散線索時，可開啟第一棟建築物，而建築物內有機率可獲得開啟其他建築物線索，總共有4棟建築物，連同先前4條離散線索，共計22條線索，而這些線索可組成4個主線索。當玩家合成4個主線索，揭曉謎底副本時，即可獲得英雄角色「戴瑞．迪克森」（Daryl）。

找到全部線索解鎖英雄「戴瑞」

戴瑞．迪克森（Daryl）屬於弓兵類型，擁有橙色品質，外表冷酷、內心細膩，堅定善良正義的戴瑞，以弩作為主要武器，主動技能是「爆裂火箭彈」，可以向指定位置釋放火箭攻擊，對喪屍造成範圍性傷害，而被動技能是「與狗共舞」，可讓戴瑞攜帶寵物狗一起戰鬥，狗狗會有一定機率撕裂敵人，還有另一項被動技能「鐵漢柔情」，則可為隊友分攤傷害，在替隊友抵擋攻擊時，也能提升自己的攻擊能力。

《陰屍路》英雄角色戴瑞 重磅登場

聯名活動2：歸家異途

「歸家異途」是類似跑酷遊戲的活動，玩家在活動中將進入一個特殊地圖，在路上會遇到許多NPC，可進行對話或戰鬥，也可在地圖上撿取物品，以獲得物資，如此一直循還，直到抵達終點。

活動中，玩家必須要妥善管理資源，讓食物、水份保持充足，不然角色可是會餓死，同時還需要利用資源和NPC進行戰鬥，並在確保能生存的前提下，得更進一步尋求更多科學研發技能，提升自身戰鬥力，讓路走得更遠，領取更多獎勵。

全新玩法「歸家異途」

解鎖成就領取聯動限定頭像框

更多《陰屍路》內容即將現身

玩家可在遊戲中透過自主尋找或與其他玩家分享方式來發掘《陰屍路》彩蛋，當發現彩蛋的同時，相信對《陰屍路》影集粉絲來說，絕對是懷念又親切，而發現到的彩蛋，可以在綠洲裡的收集冊查看回味。

《全面屍控》X《陰屍路》聯名活動將會持續到10月底，未來還會陸續釋出更多相關聯動玩法與獎勵，喜歡喪屍、末日題材的玩家們，可千萬不要錯過！

(科技)