台鐵太魯閣號事故捐款的分配比例與標準，引發議論，對於網傳八仙塵暴僅給每位罹難者100萬的慰問金，國民黨發言人江怡臻今駁斥此說法，指「這完全是不實言論」，當時是給罹難者家屬每人800萬撫慰金，其餘傷者依據傷情給予6.5萬至650萬元不等的醫療費用。

江怡臻呼籲蔡政府，務必正面回應人民對於善款分配的疑問，也希望親綠人士不要拿過去的不實數據造謠抹黑，模糊監督善款運用的焦點，別再度甩給新北市，否則將讓外界認為執政黨真好做。

衛福部成立善款專戶，收到8.1億元善款，日前拍板善款運用將用於7大面向，其中三分之一全數用於罹難者家屬，作為扶助金，引發外界質疑政府擬拿捐款替代政府該有的賠償。

不過，政治評論員溫朗東在臉書引2015年八仙塵暴，馬英九執政下的衛福部成立善款專戶，共收到17億元，給罹難者的慰問金每人100萬，12人共1200萬元，僅是善款的0.7％。對此，國民黨發言人江怡臻駁斥該說法，稱「這完全是不實言論」，要求「溫朗東不要帶風向」。

江怡臻說，依據八仙塵爆專款管委會第二階段第4次委員會議決議，給予塵爆中不幸罹難的往生者，每位家屬800萬元撫慰金，其餘傷者依據5度10級傷情，給予6.5萬元至650萬元不等的醫療復健與照護重建費用；因此，絕非網路上所言，僅撥款給罹難者家屬100萬元的慰問金。

江怡臻強調，八仙塵暴事故，幾乎所有的善款都用在傷者以及罹難者家屬身上，如燒傷指數分級補助、生活照顧費用、往生者撫慰金、照顧陪伴費、非健保給付醫療費用等，各項行政支出均未使用善款支應。

江怡臻指出，新北市府訂定的「新北市政府辦理八仙粉塵氣爆案捐贈專款作業要點」，監督專款的管理及運用，公開透明，專款專用，這點不容胡亂抹黑。

話鋒一轉，江怡臻表示，災難對罹難者家屬以及傷者造成的衝擊無比巨大，太魯閣號事故並非天災，顯然是人為疏失所致，中央政府有更大的責任去確保善款的妥善分配，多數民眾也希望用在這些人身上，而不是用到別的地方。

江怡臻說，蔡政府應該跟民眾交代清楚，這些捐款的款項，只有三分之一用在家屬身上，那其它三分之二捐款額，到底要用在哪裡？以這次的善款數額計算，捐款8.1億，分三分之一、2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位為551萬，但即便再多的賠償都喚不回寶貴的生命、自己親愛的家人，更何況親綠人士還輕易在善款上做文章，平添傷痛。

(中時 )