材料-KY（4763）15日股東常會報佳音，海外拓展三連勝。董事長王克璋表示，醋酸纖維絲束成功打進英美菸草（BAT）和日本菸草株式會社（JTI，簡稱日菸）等兩大國際菸草公司供應鏈，本季開始出貨；開發的可降解材料也於四月初獲歐盟認證，有利擴大歐洲產品推廣與開發各式應用；加上預計今年展開代理銷售業務，代理中菸的加熱不燃燒菸進入北非市場，營運動活絡滿滿，加速衝刺。

材料-KY2020年營收、獲利齊創歷史新高；全年營收23.53億元，EPS10.07元，年增54％。今年在新增訂單動能續強加持下，營收成長「兩位數」推進；搭配擴建計畫持續推進，接下來幾年成長動能明確看好。

王克璋指出，絲束需求維持強勁，醋片也有相當數量訂單在去年談妥，加上持續有新產開出，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達雙位數成長。除優化生產效率往上游整合與擴大產能外，投資研發綠色環保材料、產業鏈下游延伸利基佈局也逐步展現成果，長期商機可期。

王克璋說，歐盟要求在2025年前，所有境內銷售的香菸濾嘴需在使用後45天內完全分解；中國今年已逾30多個省市響應禁塑令，禁止使用一次性不可分解塑膠袋、塑膠餐具、塑膠吸管等。材料產品可取代無法生物降解並對環境有害的塑膠微粒，在化妝品、個人護理產品有相當大商機，也可應用在食品包材及農業用膜等。

此外，2020～2024年全球加熱不燃燒菸類製品年平均複合成長率預期逾20％，材料-KY將增加參與加熱不燃燒菸市場的快速成長，今年展開代理銷售中菸的加熱不燃燒菸進入北非市場，強化建立自有出海口。

因應新單開拓，材料-KY絲束廠新增產線已於1月提前量產，總設計年產1.6萬噸；6萬噸醋酐新廠預計本季底完工，有利降低及穩定生產成本，也可少量外賣；今年還將擴充醋片產線，預計年底前新增5,000噸，總設計年產達3萬噸。

材料-KY因現有絲束廠廠房已無空間新增產線，因應未來需求成長，預計再加碼投資3.5億元擴建絲束廠，年產5,000噸能，目標今年啟動投資計畫。

(工商 )