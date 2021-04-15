晶圓代工廠台積電今天宣布，今年資本支出調高至300億美元，並預期今年美元營收可望成長20%，優於先前預估的15%。

台積電下午舉行線上法人說明會，釋出正面訊息。台積電預期第2季營收將達129億至132億美元，若以中間值估算，將較第1季再增加約1%。

不過受5奈米製程營收比重提升、恐將對毛利率造成不利影響，台積電預估，第2季毛利率將約49.5%至51.5%，營業利益率約38.5%至40.5%。

台積電調高對今年半導體與晶圓代工市場展望，預估不計入記憶體的半導體產業今年產值可望成長12%，優於先前預期的8%；晶圓代工產值將成長16%，也優於原預估的10%。

台積電預期，今年美元營收可望成長20%，表現將持續優於業界水準，並高於原預期的15%水準。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將今年資本支出自原訂的250億至280億美元，調高至300億美元。

台積電總裁魏哲家表示，台積電美元營收2020年至2025年的年複合成長率將達10%至15%，未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。（編輯：張良知）1100415

(中央社)