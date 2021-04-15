台積電(2330)持續看好第二季需求，預估營收在129~132億美元之間，比第一季的129.2億美元大約持平至季增2.17%，平均增幅約為1%。也就是有機會再創單季營收新高。此外，台積公司2021年的資本支出預估約為300億美元，比先前預估的250～280億美元新高，再上修約一成。

台積公司財務長暨發言人黃仁昭表示，台積公司第一季的營收受惠於高效能運算相關應用的需求，以及智慧型手機的季節性影響略為和緩等因素。邁入2021年第二季，預期台積公司的業績將持平，因為來自高效能運算相關應用的需求將持續成長，進而抵銷智慧型手機的季節性影響。

根據對當前業務狀況的評估，台積公司2021年第二季的業績展望如下：合併營收預計介於129億美元到132億美元之間；若以新台幣28.4元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於49.5%到51.5%之間；營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間。

若以新台幣28.4元兌1美元匯率假設，台積公司第二季營收在3663.6~3748.8億台幣，季增1.09~3.44%。

台積電於年初宣布今年資本支出達250～280億美元新高，但為了解決產能吃緊日益嚴重問題，日前宣布未來3年將投入1,000億美元大舉擴產，台積電於今日下午舉行的法說會中，正式宣布調高今年資本支出至300億美元，上修幅度約一成，且再創新高。

台積電今舉行法說會，公布第一季財報均符合預期；台積電第一季營收129.2億美元，順利達成原訂127億至130億美元目標，折合新台幣3624.1億元，季增0.2%，創單季業績歷史新高。台積電第一季毛利率52.4%，符合原預期的50.5%至52.5%水準，較去年第四季下滑1.6個百分點，歸屬母公司淨利1396.9億元，季減2.2%，年增19.4%，每股純益5.39元，表現符合市場預期。

(時報資訊)