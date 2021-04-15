道瓊及標普盤中創新高，惟區塊鏈股衝高回落，美股四大指數殺尾盤，周三終場僅道瓊指數收紅。周四台股開盤為16851.06點，跌14.91點，隨後指數翻紅，盤中震盪在16900忐忑，守穩5日均線，由傳產原物料、金融股助攻，加上台積電重燃戰火、電子股迴光返照，12時過後三度站上萬七，一路上坡，終場收在17076.73最高點，上漲210.76點或1.25%，大盤自4月9日連4日爆出逾4000億元大量，近兩日更連續寫史上天量，周四成交金額縮至3619.88億元。收盤終於成功登上萬七，盤中、盤後皆改寫歷史新高點。今日外資(不含外資自營商)買超43.1091億元，投信賣超3.3215億元，自營商買超41.4273億元，三大法人買超81.21億元。外資止步連4賣。

下午眾所矚目的法說會前意外發生跳電事件，權王台積電(2330)受ADR影響疲憊開盤，盤中平盤上下遊走，12時過後買方點火翻紅穩揚，收漲1.14%或7元，至619元為當日最高點。股王大立光(3008)帶量開高走高，收漲0.99%至3050元，最高達3090元；鴻海(2317)則平盤之下整理，收跌0.41%至121元。聯電(2303)和外資喊至1250元的聯發科(2454)齊力翻紅，分漲0.76%至53.1元、2.07%至985元。高價股部分，富邦媒(8454)收持平、站穩千金地位；外資也紛紛點名新千金股，緯穎(6669)穩揚收漲約2%、力旺(3529)翻紅強漲4.8%。首季獲利創新高的世芯-KY(3661)仍不敵跌跌不休的頹勢，再拉第五根跌停，慘摔534元；而外資護航的祥碩(5269)拉尾盤收小紅。南電(8046)也受外資喊400元、收漲8.24%至341.5元。精測(6510)再度痛失大單、內外資砍目標價，收跌0.65%；外資青睞的百和(9938)奔漲停、百元近在眼前。

權值股方面，中鋼(2002)漲多熄火、收漲0.15%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)漲幅收斂仍以紅盤作收。金融雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)大漲5.08%、2.57%。

原物料族群續強，資金明顯流向傳產族群。國際油價拉風，加上PVC、EVA撐腰，塑化股、輪胎股全面開趴歡慶，台橡(2103)、建大(2106)、台聚(1304)、勝悅-KY(1340)等集體亮燈漲停，國際中橡(2104)、正新(2105)、厚生(2107)、華豐(2109)、再生-KY(1337)、大洋(1321)、中石化(1314)、國喬(1312)、台苯(1310)、華夏(1305)、台塑(1301)等均齊心大漲超過3%，橡膠、塑膠、油電燃氣類指收漲5.07%、3.28%、2.15%，名列上市類股漲幅第一、三、四名，其中中石化(1314)活化資產加上原物料價格雙題材，成交量35萬張躍升至個股成交第二大，僅次於群創的近38萬張。漲幅亞軍由電纜以3.52%奪得，華榮(1608)、華新(1605)、億泰(1616)等漲幅逾半根漲停亮眼。水泥類指收漲2.05%，其他、紡織、金融亦收漲1.5%以上，金融類指收在1431.32最高點，再創近23年來新高；IC設計回穩，半導體、電子回神收漲1.24%、1.07%；鋼鐵、光電分漲1.23%、1.35%；類股僅其它電子收黑0.2%，百貨、汽車、食品、航運漲幅則小於0.3%。

群族來看，大學光(3218)一日填息氣勢逼人，看好眼球商機，亨泰光(6747)、晶碩(6491)、精華(1565)、金可-KY(8406)喜孜孜。比特幣再創天價，撼訊(6150)、微星（2377）等概念股受寵。漲價題材的MCU廠Q2喊衝，新唐(4919)、凌通(4952)、松翰(5471)、盛群(6202)、紘康(6457)等MCU供應鏈營運受惠而股價紅通通。同為漲價題材的造紙股華紙(1905)、士紙(1903)也大展身手。而銅價站上9000美元之第一銅(2009)漲停、友勁(6142)也跳空鎖漲停，衝上逾10年高點，營運基本面好轉的宏達電(2498)亦強勢飆至漲停，創2020年3月下旬以來之睽違一年新高價。

Q1財報佳或展望亮眼股，春雨(2012)、海光(2038)、信紘科(6667)漲停，尖點(8021)、環科(2413)、晶技(3042)、聯陽(3014)、富邦金(2881)、東陽(1319)、巨大(9921)、裕融(9941)、南紡(1440)、東陽(1319)、健和興(3003)等表現也可圈可點。

5日RSI為83.19，10日RSI為74.43。9日K值為83.87，9日D值為81.97。20日乖離率為3.39。4月以來外資買超260.95億元。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，投資人該重新調整口袋名單，以營收佳及訂單能見度高的低本益比的個股，擇機布局，但是指數急漲時，先行獲利落袋或以期權避險，以提高理財勝算策略。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股聚焦台積電法說，因資本支出增加代表看好產業前景，但有疑慮的是美國將世芯-KY列入實體清單，後續是否有更多的公司被牽扯，而美國對台積電接中國訂單的態度，將是影響台積電後續業績關鍵。不過只要台積電的法說釋出好消息，還是有利盤勢表現。另外，美國股市進入財報週，相對有利台股。

(時報資訊)