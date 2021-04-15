世芯-KY(3661)儘管公布第一季營收、獲利同創新高，但今日依舊苦吞第五根跌停，世芯-KY今日開盤在短線買單湧進下，一度打開跌停，只是在跌停打開後，隨即遭賣壓摜壓，再度打落跌停，今日成交量已逾1.5萬張，對於世芯-KY這波重殺，華南永昌投顧董事長儲祥生認為，「明天有機會打開跌停」!

世芯-KY連日來受到飛騰事件影響，公司透過法說、公布季報等積極穩定市場信心，但截至今日已經吞下第五根跌停，股價只剩下534元，距離3月高點996元，已經快要接近腰斬。

世芯為挽救股價，公布首季財報，受惠量產增加，首季營收26.59億元，年增加達74.92%，稅後淨利為3.88億元、年增加122.79%，單季每股賺5.68元，營收、獲利同創歷史新高。

世芯-KY也指出，由於本季飛騰預定出貨量低，預估第二季度的前景強勁，且持續向大陸的第二大客戶發貨，其他客戶的項目也有許多正在進行的計畫。

世芯-KY因大客戶飛騰遭美國列入實體名單，股價遭瘋狂砍殺，近日也衝擊漲多的IC設計歷經一波修正，華南永昌投顧董事長儲祥生認為，「明天有機會打開跌停」，他進一步說，世芯-KY先前因為沒有量，但投信、融資等持有水位高，故被迫要砍，今天已經有量出來了，對於跌停打開較有利。

談到近期因為世芯-KY事件，被強勢修正的IC族群，儲祥生表示，對於本益比已經被拉高的個股，進行適度的修正，其實不是壞事，而且可以看到今日IC設計族群已經普遍回溫，包括敦泰(2454)、聯詠(3034)等均有不錯表現，顯示族群已經慢慢回歸正常。

(時報資訊)