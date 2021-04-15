驚悚電影《靈異詭店》（The Night）不僅邀來實力派伊朗影帝沙哈布侯賽尼（Shahab Hosseini）主演，也是40年來首部獲准在伊朗公開上映的美國電影！本片打破歷史紀錄，成為1979年伊朗革命以來，第一部在伊朗獲得公映許可的美國電影。伊朗政府對於該國的院線電影有著嚴格的指導方針，當局會要求電影在開拍之前必須獲得劇本許可，《靈異詭店》恰巧在川普政府2018年底對伊朗實施新制裁前，成功拿到這張許可證，對此，男主角沙哈布侯賽尼備感榮幸地說：「很愉悅、感覺非常的興奮。我一直相信『藝術』是不分國界的，而且會將我們凝聚團結在一起！」導演柯洛什阿哈里也開心表示：「我覺得非常的驕傲，也謝謝所有參與本片的工作人員。」

此外，執導本片的新銳鬼才導演柯洛什阿哈里，首端出劇情長片便受到國際矚目，廣受各大影評盛讚！不但獲得美國權威雜誌《綜藝》(Variety)表示：「優雅地展現驚悚，進入超現實世界！」美國知名電影評論網站RogerEbert.com也給予高分評價：「很強大的震撼感，充滿了氛圍、個性、張力的獨特風格。」其中評論也提到導演的靈感不僅來自現代恐怖經典作品，猶如美國名導搭檔柯恩兄弟早年經典恐怖電影《巴頓芬克》（Barton Fink）的獨特魅力，還有20世紀中期歐洲藝術電影的影子，以隱諱的方式呈現現實世界。電影4月23日在台上映。

(中時 )