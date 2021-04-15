旅遊產業數位化是全球趨勢，雄獅旅遊與豐趣科技，全球領先旅遊及娛樂預訂平台KLOOK三方結盟，宣布推出旅遊商家專屬的全新預訂系統服務「NEXT」，是市面上唯一滿足線上線下票務電子化需求的整體解決方案，可有效提升商家營運效率、降低成本，同時節省旅客時間，大幅優化旅遊體驗，提升旅客滿意度。

雄獅旅遊FIT元件產品部總經理林淑貞表示，後疫情時代下，旅遊體驗商家的數位化如同儲備戰力，這次我們與豐趣和KLOOK的合作，便是希望整合三方的資源與優勢，協同旅遊產業、數位轉型！雄獅作為一個全方位的旅行社，因應智慧旅遊發展而延伸線上線下服務，並擁有to B(旅遊同業)、to C(消費者)、to E(企業戶)的品牌信任與通路資源，此次三方一同推出NEXT預訂系統服務，在通路上雄獅旅遊和KLOOK組成旅遊最大聯盟作全球通路分銷，未來將成為台灣合作商家最強勁的海外通路夥伴之一。

除此之外，雄獅旅遊和KLOOK未來將互相串接獨特商品，包括：屢獲世界音樂獎項的十鼓擊樂團全新劇目『明池－池中劍』表演門票、五月底的『台東池上春耕野餐節』遊程，讓三方從系統、通路到產品面都能緊密結合，不僅可力助台灣旅遊商家插旗未來，更能發揮彼此優勢，提供給消費者更優質的產品。」

豐趣科技總經理裘以嘉表示，雄獅旅遊作為旅遊生活龍頭品牌，過去與豐趣科技和KLOOK皆有長期合作關係，這次三方結盟，推出旅遊商家專屬的預訂系統服務『NEXT』，不僅是資訊系統面串連，更希望整合旅遊生態系，包括豐趣科技的技術資源，及KLOOK和雄獅旅遊的海內外通路，不只解決商家數位化痛點，更為商家提供最棒的預訂服務。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，和雄獅旅遊訪問了40位以上的在地商家，其中網站預訂系統建置和維護成本過高、即使導入數位化工具依舊耗費大量時間和人力等成本、消費者預訂體驗沒有改善，以及不知道如何推廣商品、接觸海內外旅客等，都是商家在數位化的過程中所遇到的困境。

為了滿足旅遊商家在數位化的需求，KLOOK和豐趣科技及雄獅旅遊結盟，整合三方資源，推出『NEXT』商家預訂系統服務，力助合作的商家突破當前數位化的困境，『NEXT』也是目前唯一能整合雄獅旅遊和KLOOK後台訂單資訊的SaaS 服務，不只優化國旅營運、服務效率，更超前部署，預備掌握未來海外的旅遊商機。

(中時 )