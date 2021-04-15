富邦金控於3月23日收購日盛金控的股份53.84％，確定達到成功公開收購條件，日盛金控經營團隊雖表示全力維護員工相關權益，但根據過往併購案例，被併購一方員工的工作保障，仍需透過由員工共同發起的企業工會成立，由工會代表日盛金控暨子公司員工，向新雇主爭取員工權益及協商。

日盛工會認為，觀察富邦金控考量6月11日日盛金控的股東常會，將進行董事會全面改選，因此現在並不急於召開股東臨時會，在這段期間只要依法向日盛金控提名董事候選人，於股東常會上進行董事改選，握有過半股權的富邦金，將可望在改選後順利入主日盛金控，主導後續百分百合併作業。

日盛工會指出，以「日盛金融控股股份有限公司暨其子公司」名義，於4月12日正式成立企業工會，工會宗旨為保障會員權益，增進會員知能，改善勞動條件，促進勞資合作。成立當天並同時確定選出理、監事名單，並積極於4月14日將相關資料送件至台北市政府勞動局進行申請，勞動局也給予高度鼓勵及肯定。

該工會表示，由於這是台灣金融業首宗金金併，日盛金控旗下有子公司銀行、證券、期貨、投顧及保險代理等完整金融體系，未來將如何進行整併，公司整併後其員工權益的維護，外界高度關注。期盼金控暨子公司全體員工團結一心，踴躍加入工會，透過工會成立，為所有員工積極爭取、保障員工工作權及相關合法權益，同時也期盼新雇主未來能友善對待日盛金控暨子公司員工，信守承諾，展現企業良好風範，妥善處理員工權利，有助於未來新公司整併後企業獲利正向成長，發輝金金併整合綜效。

(工商 )