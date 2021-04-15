洗菜、陳妤、解婕翎、舒子晨、蘿莉塔、凱莉15日出席TOYOTA、Garena傳說對決、三立電視台攜手合作的電競節目《全明星電競女神》，陳漢典則擔任隊長。近日《全明星運動會》第二季事件頻傳，先是洗菜受傷，後來采子跟何孟遠又傳出劈腿戀，洗菜被問及14日錄影氣氛表示：「我們很認真錄影，我的膝蓋已復原的差不多了。」采子跟何孟遠是否對退賽聲浪心情低落，洗菜說：「我們不太清楚，製作單位還沒說。」

談到傷勢，洗菜表示：「現在要運動，都會好好保護受傷的膝蓋，雖然我會緊張，但更多是享受過程，結果不太重要。」她笑稱自己白天練運動、晚上回家練手部動作，非常勤於運動，並說非常期待5月底的高雄巨蛋總決賽，「我真的蠻想唱歌的，我們這隊都很會唱」。

洗菜（左）、蘿莉塔搭肩合照。（三立提供）

陳妤坦言自己投入電玩，很容易變成直男，會忍不住一直喊：「弄壞它、弄爆它、弄爛它。」感覺有點變態，但幸好大家感情都很好，不會互罵，蘿莉塔也笑說：「我本來以為自己很容易講出不該講的話，結果發現大家都差不多。」同樣參加過《全明星》的陳漢典則說：「其實我們不知道發生什麼事，我也參加過第一季，大家在場上非常拚命，花很多時間練習。」他也幽默表示：「希望大家把焦點放在我跟6位電競女神，我跟每位都有機會發展。」

(中時 )