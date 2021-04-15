新冠肺炎疫情肆虐全球，不少民眾生活陷入困境，然而金字塔頂端的富豪們財產不減反增，根據商業內幕報導，過去一年美國億萬富翁的財產暴增1.62兆美元（約46.17兆新台幣），成長幅度高達55%，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）身價暴增7倍至1474億美元（約4.2兆新台幣）最多。

報導指出，華府智庫政策研究所（Institute for Policy Studies）與美國稅收公平組織（Americans for Tax Fairness，ATF）針對去年3月至今年4月的調查報告進行分析，美國出現K型經濟復甦，富人整體收入迅速增加，窮人則呈現相反狀況，越來越少工作機會與收入。

數據顯示，去年第四季最底層的美國人擁有2.49兆美元的家庭總財產，但位在1％的富豪，光第四季就增加約4兆美元的財富，比最後50％民眾的財產總和還要多。

對此，政策研究所分析家Chuck Collins說：「令人擔憂的是，疫情加劇不平等的現象，這意味著經濟不穩定的家庭數量正在增加，億萬富翁的財富以相當快的速度增加，我們將走向另一種更不平等的狀況。」

為了緩解此現況，對富人增稅成為討論焦點，國際貨幣組織認同對富人與企業加稅能緩解疫情惡化，但經濟學家Angus Deaton則認為富人總會找到避稅的方法，能否達到預期效果是未知數。

美國總統拜登發表2兆美元基礎建設計畫時，曾宣布要將企業稅調升至28%以減少支出，此事引起企業與反對黨抗議，拜登釋出善意願意協商，可能調降至25%左右。

(中時新聞網)