《全明星運動會》紅隊成員何孟遠昨被爆出劈腿女友荳荳的閨蜜采子，他與藍隊成員采子的親密對話也流出，事發後當事人對外一概噤聲，相隔一天半，采子終於發文聲明，自稱「我與何孟遠先生並沒有交往，對於造成的誤解，我很抱歉，也感到非常遺憾，並會找機會跟荳荳解釋清楚」。極力否認與何孟遠交往，卻未解釋兩人私訊中為何男方寫下「想撲妳」、「妳會讓我愛你愛到不行」，而她回應「只想給你撲」等大膽字眼。

以下采子聲明全文：

我是采子，我想說，對於每個人我都想要真心的對待，我很抱歉，沒有處理好對友情的分界，迫使必須用這種方式被呈現。我與何孟遠是因為節目錄影而日漸熟識，因為節目為實境節目，雖然製作單位對每位選手都非常照顧，但基於團隊的榮耀，每位參賽者都有一定的壓力存在，參賽者也會互相鼓勵，彼此交流，關於在言語上與何孟遠的對話用字，造成不良的觀感，以及任何人的不適，我知道是自己的不對，真的非常抱歉！未來會更加謹言慎行。

但我與何孟遠並不是如同媒體上所渲染的關係。在此，我再次鄭重聲明，我與何孟遠先生並沒有交往，對於造成的誤解，我很抱歉，也感到非常遺憾，並會找機會跟荳荳解釋清楚。我對因我而造成傷害的人感到非常抱歉，也很對不起一直支持我的家人，朋友和粉絲，也謝謝我的公司原音兄弟以及全明星運動會製作單位對我的包容與信任，在往後的日子裡，我將會更認真的檢討自己，為支持我的粉絲朋友更加努力。

(中時 )