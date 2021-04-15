健身美女部落客Michelle，在臉書粉絲團分享運動、飲食、生活和育兒，擁有23萬粉絲追蹤，Michelle與丈夫原本定居在美國德州，1月因疫情返台待產，並在日前生下第三胎，喜迎兒子的她在近日曬哺乳照，未料卻遭網友轟太暴露，對此，Michelle也直接反擊：「哺乳是一件很健康有愛的事情」，獲得媽媽網友狂讚。

Michelle日前經歷喜迎兒子，升格當三寶媽的她，開心曬哺乳照分享喜悅，未料她卻遭網友留言酸她太暴露、隨意露隱私部位，對此，Michelle則反嗆酸民看不見哺乳的美好，Michelle曬出她3年前的哺乳相關廣告「理直氣壯教育對方，我在餵飽我的孩子」，同時，Michelle也強調：「哺乳是一件很健康有愛的事情」，並表示這一胎她要努力哺乳到寶寶一歲。

Michelle曬哺乳照，未料卻遭網友轟太暴露。（圖／取材自Stay Fit with Mi臉書）

Michelle正面回擊，獲得媽媽網友留言狂讚，Michelle認為，哺乳是母親最偉大的本能，對寶寶來說沒有比母乳更好的食物，應該被好好推廣，而不是被社會視為應該遮遮掩掩的事，Michelle也進一步提出自己的看法：「哺乳的當下是與寶寶最幸福的時光，會有一種難以言喻的連結感，這種連結感就很像寶寶還在肚子裡的感覺，令人感動」。

Michelle IG限時動態全文。（圖／取材自Stay Fit with MiIG）

最後，Michelle也向媽媽網友呼籲，不論上一代怎麼用舊思維、框架與制度對待哺乳媽媽「當你感到不舒服的時候，請靜下心來關照自己，專注於你自己內在的感受，尊重自己的感受比符合他人期待重要」。

(中時新聞網)