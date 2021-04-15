民進黨立委高嘉瑜今在立法院繼續催促內政部推動實坪制，但內政部長徐國勇明確表示，我知道你很想推實坪制，但現在法令、實際條件就是沒有，「你一聲就要推到那裏，就是做不到嘛，現階段就是不可能這樣嘛，你自己心裡也知道嘛！」他強調，現在先從公設比處理，不要一下子就要一百分。

高嘉瑜從去年起，就多次針對房屋權狀面積是否要採「實坪制」質詢徐國勇。她認為，隨著房價不斷攀升，新建案公設比也越來越高，其中台北市在2018年新建案平均公設比已達34.2％，形同民眾實際買到的坪數被灌水。

如今，內政部擬在5月提案修正建築技術規則，降低新建案的公設比。但引發全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰不滿，在今天公開抨擊說，缺工缺料已減少建商利潤，如果還要減少公設計價坪數，對降低房價沒幫助，質疑政府根本就是來亂的，應交由市場自行決定就好。

對此，高嘉瑜今當面質詢徐國勇如何看待賴正鎰的說法？徐國勇說，人民有批評政府的權利，且人民本來就有言論自由，「他講的，我們聽到了」。

高嘉瑜質疑，賴正鎰的說法，就代表公設對建商有利可圖，如果政府要降低，就會讓利潤減少，但為何民眾對公設比反彈這麼高？尤其世界除了台灣、中國、香港，全都採取實坪制，只有這些地方採用公設計價，導致建商灌水公設，公設比甚至暴漲30甚至是50％。

高嘉瑜說，要降低公設比，最好的方式就是推動實坪制，內政部如果有心要降低，就不要雷聲大、雨點小，不要因為建商反彈就到此為止，讓居高不下的公設問題持續。

對此，徐國勇回應，「我已經說了，建商說的我聽到了，我也已經回答了。」

高嘉瑜追問，就內政部立場而言，所謂公設比天花板標準為何？怎樣才是合理的公設比？徐國勇強調，他不講什麼合理，他只講法定，包括《民法》、《建築法》規定的機電、消防、電梯、樓梯；且每個個案都不一樣，不是說要多少就多少，這跟基地也有關係，很難說多少是合理。

高嘉瑜質疑，就是因為內政部對公設比沒有明確的法令規定，才讓建商可以上下其手。徐國勇反駁，「我們不能說他們上下其手，而是建商在『調整銷售策略』。」

引發注意的是，當高嘉瑜再次呼籲內政部應盡速清楚訂定公設比的合理標準時，徐國勇明確地說，「委員啊，我知道你很想推動實坪制啦，但現在的法令、實際各方面的條件就是沒有嘛！所以我們才要從公設比來處理，這才是真正處理問題。」

徐國勇接著說，「你（高嘉瑜）一聲就要推到那裡去，就是做不到嘛，你現階段就是不可能這樣嘛，你自己心裡也知道嘛！我們就從這裡走，不要一下子就要一百分，我們一步一步走，哪有一下子就要做到那裏去的，一起攜手往前走啦。」

(中時 )