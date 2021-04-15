德國周四新報單日新冠肺炎確診人數飆高到2萬9426人，為自1月8日以來單日最高增勢，累計確診數為307.3萬人。德國政府目前尋求更嚴格的全國性封鎖管制，期有效壓制第三波疫情。

衛生單位RKI研究中心周四新報293人死亡，總數來到7萬9381人；每十萬人的新增確診數來到160.1人。

在德國努力抵抗更具傳染力的新冠變種病毒之際，德國在五個月後即將進行大選，而民眾對疫情的不滿，預期梅克爾(Merkel)政府所屬的保守黨將面臨嚴重挑戰。

總理梅克爾對於部分地區病例的急增，卻未能施行更嚴格的管制，感到相當不滿，梅克爾希望國會能授予聯邦政府臨時的權力，在高感染地區施加嚴格的封鎖和封城措施。

副總理Scholz周四力推傳染病保護法的修正，讓七天內病毒感染超過10萬人時，可以實施宵禁。Scholz指出，要限制病毒的傳播，有些事情可以去做；希望有嚴厲的規定。

當歐洲主要股市周三出現上揚，而德國股市則為唯一下跌，顯示投資信心的鬆動。

(時報資訊)