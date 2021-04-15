「小英男孩」之一的央行副總裁陳南光，為新書《致富的特權》寫了推薦序，提前引爆2023年央行總裁人事之爭。央行現任總裁楊金龍任期為2018年至2023年，陳南光今年才57歲，民進黨2020年總統大選勝選後，在政治考量下安排陳南光接任下一屆央行總裁人選，並不意外。

只是《致富的特權》，將過去20年「彭淮南時代」的央行政策作檢討時，刻意塑造作序寫書者為解救低薪、買不起房產民眾的「白衣騎士」，讓外界不免感慨，和彭淮南同為明尼蘇達大學畢業的學弟，「相煎何太急！」

《致富的特權》若僅是一本純政策檢討和學術研究的書籍，值得讚許；但被作為醜化攻訐的工具書就顯得不磊落。該書，批評過去廿年央行的低利率、低匯率，除助長房價上漲，並阻礙產業升級，造成薪資低迷及人才外流。書的封頁面小標「20年來我們為央行政策付出的代價。」

從低利率問題來說，該書的第44頁至第46頁陳述美國FED降息，和2007年次貸風暴的前因後果，「利率政策要如何才不會升得過快，導致借款者負擔過重，資產價格迅速下跌而拖垮經濟。央行並沒有絕對操控能力，也難有完全正確的答案。」而談到台灣的利率政策，該書第74頁則指稱「央行主宰著貨幣政策，利率又是影響房價走揚的一大因子，臺灣房地產近20年來的擴張現象，央行正是幕後的重要推手。」

比較該書對FED和台灣央行利率政策的評論，顯然衡量的尺度大有不同，前寬後嚴。

在商業上，「白衣騎士」原是是指協助遭到惡意併購的公司，擊退進行惡意收購的公司。《致富的特權》將台灣央行過去20年的「彭淮南時代」，詮釋為助長房價上漲，阻礙產業升級，造成薪資低迷及人才外流的人民財富剝奪者。而出書寫序者為則演然為人民權益的申張者。

在童話故事白雪公主裡，總要有個壞心的皇后，才能襯托公主的純善。但，做為一個現職的副首長，不但不能為自已的機關政策做出解釋，進行辯護，反而為一本攻擊自已機關政策的書籍作序背書，拿自己的屁股，打自己的腦袋，腳色之錯亂，令人傻眼！

一位央行官員表示，作為現職的副首長，乃至各級人員，如果認為攻擊有理，那就應該先行辭職，再去寫序背書；甚至聯名出版，才是合情合理的作為！

(時報資訊)