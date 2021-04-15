數位內容中心打造智慧機器人科技訓練場地，設置國際標準機器人競賽賽場。(校方提供)

受新冠肺炎疫情影響，改變傳統教學型態，龍華科大數位內容多媒體技術研發中心透過影音媒體、創新教育、智慧科技3大主軸，建置數位學習場域，包括增設Workshop工作坊學習室，與AR／VR多媒體互動體驗館、影視動畫創作基地等學，同時整合跨領域師資與課程，連結校內外各專業領域團隊，培育創新多元的數位人才。

數位內容多媒體技術研發中心執行長周明韻表示，為培養跨領域專長、充實學子多元技能，中心運用大膽色調混搭顏色美學，以及不對稱窗框象徵跳脫的創意思維，期望學子在創意氛圍下突破框架，用靈感點亮創意，用創意玩出專業。

影音媒體部分，以跨領域方式進行視覺媒體互動，著重技術養成，發展「流行影音媒體服務中心」，與業界無縫接軌。創新教育透過全新立體化、視覺化、多樣化的創意思考環境，啟發學生腦力激盪觀察力、整合數位領域工作坊，並致力發展「創新教育發展服務中心」，提供影視行銷、智慧機器人、物聯網、互動科技多媒體、智慧商務等PBL問題導向專班培訓人才。

智慧科技著重發展智慧機器人與AR／VR混合實境開發技術，推廣「互動科技技術服務」。並整合工程學院、人文暨設計學院及管理學院跨領域師生團隊，由電機系教師張明弘互動機器人強化智慧科技研發能量，以及資網系教師林學億與蔡華文團隊，開發電腦視覺辨識系統，打造更為便利的人工智慧化管理。

目前數位內容中心體驗人次已達近萬人次，與多項企業共同執行產學合作案達千萬元以上，不斷積極推廣數位人才培育計畫，強調跨域整合，提倡主動學習與共享創意，期望透過開放式與專注實作的學習模式，提供學子在數位內容相關領域專業上更精進深化，達成學用合一目標。

(中時 )