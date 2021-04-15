SWIFT是全球結算體系的核心，涵蓋200多個國家的11000多家會員機構，是這些國家結算系統的聯結機制，即A國銀行透過SWIFT發出支付結算指令，B國銀行接收訊號後進行相應操作，迅速完成一筆跨境匯款。

然而，依仗美元的霸權地位，美國先後藉助SWIFT對北韓、伊朗、伊拉克等國實施金融限制，俄羅斯在併吞克里米亞之後，便曾遭威脅要將俄羅斯被踢出該系統。為了掌控主動權，近日俄羅斯接連表態將推動「去美元化」。

俄羅斯副外交大臣亞歷山大·潘金（Alexander Pankin）告訴俄羅斯衛星通訊社(Sputnik)說，如果與SWIFT斷開連接，俄羅斯將利用其他機會，但莫斯科尚未拒絕該系統。

潘金說：「我們尚未放棄SWIFT，但如果拒絕SWIFT，我們將使用其他系統。」

潘金早些時候在接受Sputnik採訪時說，俄羅斯不排除在新技術基礎上形成替代SWIFT的系統的可能性。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）早些時候表示，俄羅斯看到了與外國合作夥伴合作的巨大前景，逐步擺脫在共同結算中使用美元的方式，轉而使用本國貨幣或其他貨幣，並放棄使用西方控制的支付系統。

西方媒體不時會報導說，作為西方更嚴厲制裁措施的一部分，俄羅斯可能會與世界銀行間金融電信協會的網路斷開連接。

先前潘金也曾表示過，俄羅斯不排除在新技術的基礎上研究SWIFT系統的替代方案：計劃將該國SPFS系統，與歐元區、伊朗、大陸等國的結算系統連線起來。

(中時新聞網)