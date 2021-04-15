看好台灣即時互動軟體產業發展，日本上市遊戲大廠CAVE斥資1億日圓，15日宣布在內科創新育成基地成立全球第一個海外據點CAVE台灣子公司獨立研發中心（凱樂數位），並由前17 LIVE營運長張牧寧擔任子公司執行長，將研發新世代社群互動產品，瞄準台灣市場用戶需求接軌國際。

去年日本在新型冠狀病毒疫情爆發後，社群軟體下載量提升22％，且持續成長，日本用戶線上互動取代實體娛樂活動的情況加速普及，社群服務的多樣性需求力道也持續增加。

看準全球市場優勢，CAVE執行長張牧寧表示，CAVE台灣獨創產品將於2021年夏季上線，張牧寧說，疫情期間社群軟體的異軍突起，證明成熟市場還有如此大的增長空間，希望結合台日雙方在產品及經驗上的優勢，推出一款具有國際市場水準的產品。

為強化CAVE母公司與台灣之間的合作，CAVE台灣子公司將採在地化管理制，由張牧寧擔任台灣子公司執行長，招募台灣新創科技人才，藉此讓台灣子公司治理機制更穩健。

(工商 )