八色鳥屬第二級珍貴稀有保育類野生動物，是台灣少見的夏候鳥。（曾雲龍攝、嘉義林管處提供／劉秀芬台南傳真）

為守護台南市六甲區八色鳥築巢繁殖棲地，林務局嘉義林區管理處於第2007號區外保安林設置固定式隔離網，隔離網設有賞鳥窗提供民眾觀察八色鳥，同時也能保持適當距離減低干擾。

林管處表示，八色鳥屬第二級珍貴稀有保育類野生動物，是台灣少見的夏候鳥，每年4-5月遠從東南亞來到台灣繁殖至同年7月底返回，主要棲息於低海拔山區的原始闊葉林或次生林。

為避免人為干擾、有效保育八色鳥，林管處4月起已架設隔離網，也架設自動照相機監測及設置宣導告示牌，並透過國家森林志工巡守八色鳥繁殖地，希望能讓八色鳥順利繁衍下一代，也能讓幼鳥平安健康成長離巢。

為落實環境教育，林管處5月起更安排國家森林志工至現場排班巡守，向民眾解說棲地管制措施及八色鳥的生態習性，如有發現不法情事，將拍照蒐證與通報林管處及保安警察，值班志工更將觀察記錄八色鳥的數量與覓食、育雛行為，藉以累積監測調查資料，以利後續調整改善保育措施。

嘉義林管處呼籲，為避免人為干擾八色鳥繁殖及育雛，請民眾切勿進入隔離網內，或以食物、聲音引誘八色鳥，且不得擅自設置地上物、墾殖或占用八色鳥棲地，違者將以觸犯野生動物保育法第18條或森林法第51、52條等規定移送法辦。

(中時 )