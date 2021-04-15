丹麥停打AZ衛福部卻要民自費 王任賢怒批有欠厚道

丹麥14日宣布永久停用AZ疫苗，衛福部則擴大開放民眾自費施打，對此中華民國防疫學會理事長王任賢接受《中時新聞網》訪問表示，現在這種大家都不要、印象很不好的疫苗，只因效期快過就要老百姓去幫忙接種，實在是有欠厚道，如果又要收費，等同於政府拿納稅人的血汗錢再去賺一筆，這更是不對。

「誰不希望拿到更好的疫苗，那偏偏就讓你拿到了這個原本不想要的」王任賢提到，蔡政府花了這麼多心力在採購疫苗，如果沒有在效期內打完，肯定會被老百姓罵死。王直言，這批AZ疫苗進來時效期就已經很短了，現在才開放民眾自費施打，是要怎麼讓他們打到兩劑？

中華民國防疫學會理事長王任賢認為，現在這種大家都不要、印象很不好的疫苗，只因效期快過就要老百姓去幫忙接種，實在有欠厚道。（圖／本報資料照）

而根據《紐約時報》報導，英國擔憂變種新冠病毒會導致疫情惡化，早在1月已批准使用2款新冠肺炎疫苗，且允許前後2劑混合施打不同藥廠生產的疫苗。王任賢也指出，沒人說兩劑一定要打同個廠牌才會有效，只有我們的指揮中心這樣說，倘若你當初沒有講這句話，也不會有人擔心沒第二劑可打。

指揮中心指揮官陳時中也在記者會宣佈，21日起釋出的1萬劑疫苗，是供商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者自費施打，對此王任賢則表示，出國最大的妨礙主要是因為出入境都要接受居家檢疫，如果國人可以因為接種疫苗免除此要求，或許還能提高疫苗的施打率，不過至今似乎都還沒見到指揮中心有意鬆綁相關的檢疫規定。

(中時新聞網)