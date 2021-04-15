女星趙孟姿2019年和許孟哲結婚，去年7月生下寶貝女兒Doreen，時常在社群網路與粉絲分享育兒生活的她，日前透露親餵9個月後，原本即將退出哺乳生活，居然發生塞奶狀況，讓她崩潰表示：「真的痛到很想QQ……」。

趙孟姿透露親餵女兒第九個月，揮別塞奶、破皮、睡不飽、母乳不足等地獄考驗，正當自認哺乳難不倒她，預備要逐漸退出哺乳生活時，居然再次出現塞奶狀況，甚至痛到難以用言語形容，事後分析狀況，認為是前兩天工作耽誤原本餵奶時間，加上準備退奶，就讓老公全部餵配方奶，返家後發現女兒不餓也沒馬上親餵，導致悲劇就這樣發生，讓她無奈感嘆：「這條路怎麼這～麼～難～啊！一個隨性馬上就被身體反撲教訓」。

對此，許多同為母親的粉絲也分享經驗談：「我餵到現在已經快11個月了，有兩次還因為塞奶發燒，餵母奶真的很辛苦」、「寶寶也是9個月，我也是正在退母乳，真是難熬，脹奶好不舒服，塞奶也不舒服」、「我一個月乳腺炎塞奶五六次...最後真的忍痛退奶、真的真的太痛苦了、大爆哭的那種」。

趙孟姿過去表示母女間逐漸變得有默契，大致能用哭聲讀懂女兒需求，不像之前那樣手足無措，此外強調：「雖然被質疑過，有些堅持也曾經想放棄，才體會到當一個媽媽身、心都如此不容易」，道出為人母的辛苦。

(中時新聞網)