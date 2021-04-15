為推廣原住民語言，教育部辦理「原住民族語維基百科建置計畫」，歷經6年多努力，繼撒奇萊雅語之後，泰雅語及賽德克語等兩種語言也於3月16日雙雙列入具有國際指標的全球維基百科語言行列。

教育部委託政大名譽教授林修澈擔任計畫主持人，悟出「出口轉進口，外銷轉內銷」的語言活化策略，當族語登上全球通用的維基百科，更能帶動國人關注原住民族語言的活化與復振。

教育部結合維基語言孵育場，建置原住民族16族語專屬平台，培訓族人族語編寫能力，鼓勵以本族語言傳達現代知識與國際流通議題，作為族語維基百科主要內容，達成民族知識與族語生活化的目標。

教育部次長林騰蛟表示，全世界有5、6000種語言，其中南島語系相關的有1200多種，台灣的原住民語屬於南島語系語言。台灣有16個原住民族、42個方言，如果不重視，將來會滅絕，原住民的文化遺產將流失。因此，教育部以「本土語言生活化」及「原住民族語文字化」來規畫原住民組語言推廣工作。

林修澈則說，台灣邁向現代國家的過程中，付出很大的代價，現在應該進行彌補，而推動語言復興是其中之一。台灣藉著「出口轉進口，外銷轉內銷」的方式，讓族語登上全球通用的維基百科，但如果不活躍，就會被下線，因此大家還是要繼續努力。

活動現場登入正式版網頁瀏覽Atayal Wikipedia及Seediq Wikipedia族語維基頁面，及播放短片介紹泰雅語及賽德克語兩語的族語孵育過程，並回顧執行期間編寫團隊經歷的甘苦與經驗談。現場擺設電腦提供體驗各族群語言孵育條目查詢及瀏覽，共同見證已列入全球維基百科的「撒奇萊雅」、「泰雅語」與「賽德克語族」成果。

教育部原住民族語維基百科建置計畫，為民族語言書寫發展挹注新能量，也是民族語言邁向現代化發展的新里程碑，未來教育部將持續落實本土語言推動政策，促進族語認同，帶動更多人願意學習族語及閱讀族語，達成族語活化與族語知識傳承的目的。

(中時 )