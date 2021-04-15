南韓國民女神姜素拉（강소라）過去和男神玄彬有過一段戀情，還傳出當時讓玄彬「一見鍾情」，讓她的美貌更獲得認可，兩人和平分手後，2020年8月姜素拉閃婚多金院長，不久後也公開懷孕消息；今（15）日姜素拉透過經紀公司報喜訊，上午平安產下一女，母女均安。

綜合韓媒報導，姜素拉所屬經紀公司「PLUM A&C」今日稍早發布喜訊，「姜素拉上午在首爾一間醫院生下一個女兒，母女二人都很健康」，她也表示，「今後不僅是有家庭的女人，回歸後作為演員也將更加活躍展開活動」。

姜素拉懷孕時，根本看不出變化，去年底宣布有喜讓網友都很震驚。(圖/ 摘自姜素拉IG)

國民女神升格為人母的消息曝光後，許多粉絲也熱情給祝福，「恭喜美女姐姐正式升級當媽」、「女神都有自己的小天使了」、「期待素拉早日回歸」、「恭喜恭喜啦，要一直幸福下去」；姜素拉在2020年8月閃婚一名圈外人，據悉男方是一間醫院院長，帥氣又多金，粉絲見到女神找到好歸宿，也都很替她開心。

31歲的姜素拉出道超過11年，參與過不少熱門韓劇演出，曾和南韓天團「Super Junior」隊長利特因節目《我們結婚了》傳緋聞； 2016年和男神玄彬熱戀，掀起轟動，還被爆出玄彬對她是一見鍾情，但兩人戀情僅維持1年左右，讓雙方粉絲都感到可惜。

(中時新聞網)