科技教育股新兵報到，乂迪生科技（7452）將於明（16）日登錄興櫃，掛牌參考價40元。乂迪生2020、2019年營收分別為1.9億元及2.19億元，淨利為729萬、1,527萬元，EPS 0.5元、1.02元。

乂迪生董事長廖本昌表示，乂迪生進軍資本市場有兩大目標，一是希望融合更多科技元素、教育人才，將台灣教育產業做得更有效率，二是放眼亞洲市場。

乂迪生於菲律賓成立海外師資中心，提供有效的個人化學習新模式，民國98年創立「Hi家教線上外語專家」品牌。呼應108課綱以「核心素養」作為課程發展主軸，乂迪生運用線下線上學用整合模式，輔導校園團體進行情境式學習，並於109年取得英國文化協會「Aptis普思國際英語檢定」台灣區總代理，擴大英語檢定市場。

乂迪生看好在政府推動2030雙語國家政策，國家人才英語能力教育市場勢必蓬勃發展，目前台籍學生貢獻營收七成。

(工商 )