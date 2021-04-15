沃旭舉辦首屆「彰化風起 沃旭永續生活節」，預定在4月22日「世界地球日」於鹿港展開系列活動，結合線上與實體離岸風電展覽、永續走讀之旅及「聽沃旭講看覓」地方交流會、彰化家扶中心 Love Your Home 童書共讀等精彩活動。

4月22日至4月30日於鹿港龍山寺的展覽打造大型地球裝置藝術，歡迎民眾前來觀展打卡，完成指定活動還可獲得限量免費咖啡，現場義賣可愛地球造型冰淇淋，讓更多彰化及台灣民眾認識永續生活、更了解大彰化離岸風埸。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭的企業願景是創造一個完全以綠能運作的世界。2016年我們在台灣設立亞太總部，2018年彰化辦公室揭幕成立，一路以來致力和在地夥伴攜手合作建造世界級的大彰化離岸風場，為民眾提供乾淨能源，同時在風場長達25年生命週期間為彰化創造更多價值。我們希望本次『沃旭永續生活節』能讓地方鄉親了解大彰化離岸風場為彰化帶來的機會，包括促進地方經濟發展、創造優質工作讓彰化子弟返鄉就業，透過本地人員運輸船合約提供機會讓彰化漁民參與離岸風電等，我們正與彰化一步一腳印攜手實現永續繁榮未來。

沃旭能源攜手彰化家扶中心於4 月17日舉辦 Love Your Home 親子繪本共讀活動，特別邀請身為鹿港女兒的藝人米可白(前葡萄姊姊)，為彰化家扶中心50位家長及兒童讀繪本說故事，透過沃旭能源引進榮獲丹麥圖書設計大獎的原創環境教育繪本《這是我的家嗎？》，引導孩子們認識氣候變化，啟蒙環境保護意識，讓環境教育向下扎根。

此外「沃旭與十個彰化人的故事」讓民眾了解離岸風電逐步在彰化落地的具體成果，看看大彰化離岸風場創造的全新機會和價值，包括協助地方學子參與綠能發展，協助傳統產業轉型跨入離岸風電等，為彰化產業及人才發展注入全新活力。

沃旭能源已展開900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上建造工程，將走入鹿港、線西社區舉辦「聽沃旭講看覓」鄉親說明會，與地方民眾深度對談交流，分享風場建造過程中如何平衡生態及環保，並透過「力挽狂瀾-英國格林姆斯比」等轉型故事影片，探討離岸風電產業鏈如何協助翻轉城鄉發展，讓原本已沒落的漁村脫胎換骨為離岸風電運維中心，帶動周圍觀光、交通、餐飲興起的故事。

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