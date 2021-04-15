馬志翔、撒基努、徐詣帆組成男團USB，自認不輸SHE。（華納兄弟提供）

《聽見歌 再唱》劇組昨赴台中舉行首映會。（華納兄弟提供）

馬志翔、撒基努和徐詣帆昨（14日）晚間在台中出席新片《聽見歌 再唱》放映會，他們3人聚在一起彷彿從男人變成男孩，搞笑臨時起意組成男團「USB」，打算與該片女主角陳嘉樺（Ella）的天團「S.H.E」一較高下。團名由來取用馬志翔（Umin Boya）、撒基努（Sakinu）和徐詣帆（Boken Kosang）原住民母語名字羅馬拼音的第一個字母而成，搞怪創意讓眾人大笑。3人能歌、會演，自認不會比S.H.E差到那裡，還在活動上重現電影中演唱生日快樂歌的溫馨橋段。

沒想到的是，當撒基努吉他彈到一半，歌聲還未結束，導演楊智麟和監製陳鴻元推出客製化的飛鼠造型生日蛋糕，原來劇組瞞著今（15日）生日的撒基努，悄悄安排驚喜慶生，事前毫不知情的他一直含淚忍住情緒，他表示：「蛋糕出場......我傻了也慌了，這完全被發現我生日嘛！出道以來第一次在鏡頭前過生日！」他也許願，除了希望電影票房破好幾個億，也祈求台灣堅強，並把最後一個願望留給家人。

該片拍攝片中及片尾合唱比賽時，受到台中市政府新聞局、教育局及影視基金協拍中心的協助，動員台中各國小合唱團支援拍攝，昨天也特別邀請到參與拍攝的各國小師生及南台中家扶中心的院童觀賞，電影靈感來源馬彼得校長也特別從南投信義鄉趕下山來答謝台中各國小合唱團師生的支持。該片口碑場累計票房逾300萬，好評不斷，16日電影全台正式上映。

(中時 )