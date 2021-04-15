銜接新北、台北交通的關渡大橋，是汽機車共用的重要橋梁，橋面近期出現多處補丁，造成多位騎士受傷（陳偉杰提供／戴上容新北傳真）

銜接新北、台北交通的關渡大橋，是汽機車共用的重要橋梁，橋面近期出現多處補丁，造成多位騎士受傷，民代陳偉杰表示，公路總局疑想甩鍋給包商；交通部解釋，目前橋面正進行階段性「防水層工程」，只能以人工鋪設才會使路面不整，預計4月底前可完成路面。

據統計，關渡大橋1到3月共發生16件「人員受傷，或超過24小時死亡交通事故」釀21人受傷，16件事故中，機車事故分別佔10件、小客車5件以及自行車1件。

市議員陳偉杰指出，關渡橋面近期出現多處明顯補丁，他現場會勘時，發現機車行經補丁，有明顯上下搖晃情形，若再遇上下雨天，安全令人堪憂。他要求公路總局改善，公路總局向他表示，是中華電信包商埋設管線後，沒有復原路面，才導致騎士摔車，令他質疑公路總局想甩鍋給包商。

交通部公路總局中和工務段長游旻達解釋，關渡大橋正進行橋面「防水層」階段工程，防水層工程受限國內機具，僅能以人工鋪設作臨時修復，施工中若遇上氣候改變，同一施工位置還會面臨重複開挖2次狀況，為此才造成橋面有外觀不佳情形。

游旻達說，已通知廠商盡速二次改善臨時路面，預計18日前將防水層更新完成，隨後辦理約20個工作天刨鋪路面，預計最快4月底路面可完工；針對中華電信孔蓋造成民眾摔傷事件，游旻達回應，交通部積極代中華電信處理，4件事故目前有2件已達成和解、賠償，另2件持續處理中。

(中時 )