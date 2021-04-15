南科昨（14）日因包商挖斷台電電纜發生跳電，波及台積電、群創等10多家廠商，南科供電品質問題再度引發外界關注。早期進駐南科的廠商爆料，區內廠商飽受電力品質不穩之苦，跟台電反映也沒用，「只有台積電晶圓廠停電，政府才重視」，廠商痛批台電供電品質只能用「爛」字形容。

南科昨上午跳電的原因是啟碁進行廠區興建工程，承包商不慎挖斷台電電力管線造成災情，衝擊台積電、群創、瀚宇、康寧、南茂等10多家廠商停電或壓降，其中台積電十四廠P7 受影響較大，台電緊急搶修，先用另一迴路供電給台積電，昨下午4點45分回復供電。

台積電和群創回應指稱，因為不斷電系統有緊急接上，所以對營運影響不大，實際影響待恢復正常供電後釐清。啟碁則表示，該公司南科新廠施工均依照台電所提供的資訊施作，如調查確認有任何工程施作上疏失，將依照合約由承包商負賠償責任。

「南科這起跳電事故，雖是人為意外釀禍，但廠商對南科長期電力不穩早有微詞。」自由時報報導，某科技董座表示，南科開發初期水電系統規劃不夠完善，供電與台南市區為共電系統，如今人口與廠商不斷湧入，供電系統負荷超載，就容易發生壓降和跳電問題，估算南科1季壓降18次，平均每5天壓降1次，區內廠商被迫忍受電力不穩之苦，只有台積電停電才引起政府關注，南科供電品質只有一個「爛」字形容。

台積電南科廠跳電也引發批踢踢網友熱烈討論，有人嘲諷「都能挖斷管線了 科學園區管理根本笑話 」、「以後用更多再生能源 電力會更不穩定」、「能源政策玩的像第三世界國家 還有人檢討被害廠商 到底有多奴啊」、「整個園區都是從一大片農地規劃出來 還可以這麼扯」、「自求多福ㄅ」。

(中時新聞網)