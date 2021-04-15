風靡全球的虐殺恐怖片《奪魂鋸》系列新作《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》將推出，由執導《奪魂鋸》系列第2到4集的導演戴倫連恩布斯曼（Darren Lynn Bousman）回鍋執導、概念始祖溫子仁擔任監製之外，飾演本集主角的美國知名喜劇演員、脫口秀主持人克里斯洛克（Chris Rock）亦加入監製行列。

該片故事聚焦在克里斯洛克飾演的班克斯警探，描述他所任職的警局遭到疑似「拼圖殺人魔」的連環殺手鎖定，隨著身邊的員警一個個離奇失蹤慘死，他也必須在自己淪為下一場虐殺遊戲的玩家之前揪出兇手。

導演大讚克里斯洛克為本片注入的新巧思，讓故事不只血腥還多了燒腦懸疑，他說：「克里斯想要走懸疑驚悚路線，他提出許多詳盡又縝密的想法，我們希望電影的氛圍看起來更像是《火線追緝令》，同時又能延續《奪魂鋸》的神話。」

此外，導演也保證該有的血漿不會少，但絕對會巧妙運用、不隨便賣弄血腥，「血腥暴力不再只是噱頭，而是為了服務故事的推進，這次會加重著墨人物、緊張感和恐懼感。」《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》將於5月14日在台上映。

(中時 )