銷日香蕉再一藥檢不合格！繼3月因農藥「百克敏」超標6倍遭日業者下架回收後，本月初台農發公司銷日450箱烏龍蕉遭檢出「第滅寧」殘留超標0.02ppm，較日本標準0.01ppm要高，已申請在日本當地銷毀，農委會今(15)日表示，不排除對用藥不合格外銷供果園加強抽驗。

本月初台農發公司外銷日本烏龍蕉遭日本驗出「第滅寧」用藥殘留超標0.02ppm香蕉達450箱，由於第滅寧在日本不得檢出，已申請就地銷毀。農委會副主委陳駿季表示，台灣香蕉「第滅寧」的殘留容許量為0.2ppm，比這次日本超標的0.02ppm高近10倍，初步懷疑是鄰田污染，假如銷日香蕉使用的是國內標準的香蕉，頂多殘留量會少一點而已，不會到0.02ppm這麼低。

陳駿季指出，日本對邊境香蕉檢查分為三級，第一級是針對2％-5％抽樣的常規檢查，再來是30％的監視檢查，最強的是100％的命令檢查，幾乎是逐櫃檢查；3月驗出的農藥百克敏是用在炭疽病，那時就提高到監視檢查，不過這次是不同農藥，日方也知道檢出的量遠低於台灣標準0.2ppm，可能不純粹是農民用藥問題，目前維持監視檢查的等級。

陳駿季說，針對不合格用藥供果園以及輸出不合格貿易商不排除加強檢查與藥檢抽驗，萬一再發生銷日香蕉藥檢不合格，日本提高到命令檢查的話將對我香蕉輸出非常不利。

由於國內使用「第滅寧」在香蕉主要是防薊馬蟲害，中興大學植病系特聘教授曾德賜表示，該藥用途廣泛，許多蔬果都可以使用，而薊馬通常是開花季節危害花器，香蕉採收到開花相隔時間也長，該藥的接觸性只在果皮不會到果肉，絕大多數情況下民眾並不會吃到，可以放心。

曾德賜說，外銷供果園的水果在出去前就要嚴格落實藥檢，不該到日本海關才被檢出，這次是台農發自己太疏忽。

(中時 )