宜蘭一所健康管理專科學校要求全班38人共用12根針頭幫彼此抽血、驗血型，引發爭議。教育部今天表示，將課責學校針對微免實驗課程中血型檢驗的操作流程及教師教學監督機制提供改善措施，並應負擔醫院檢測相關費用檢討相關責任。

依教育部瞭解，當日上課學生共計45人，其中38人使用針具，7人未使用，學校當日立即安排學生就醫，接受血液檢查，目前已有33人檢驗報告回繳，剩餘5人須等候至下周一。

教育部說，學校得知此事件後，已立即停止該名教師授課，並通知學生至醫院進行檢驗，已針對學生體檢結果造冊，並與醫院建立聯繫窗口，該校已啟動學生輔導機制，將即時追蹤與輔導，確保學生身心健康狀況。

學校已針對該名兼任教師立即停止授課並配合調查，相關課程將由代課老師接續上課，確保學生學習權益。不過教育部將課責學校，要求負擔學生到醫院檢疫的所有費用，並改善實驗課程的流程。

(中時 )