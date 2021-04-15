旗津過港隧道已服務37年，立委賴瑞隆爭取旗津第2過港隧道案，台灣港務公司15日已正式核定1200萬元經費。（立委賴瑞隆提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄旗津過港隧道是串聯高雄市區與旗津的唯一陸上要道，開通使用迄今已37年。針對討論多年的旗津第2過港隧道案，台灣港務公司15日已正式核定1200萬元經費，將由高市府分2年，辦理可行性研究，預計2023年中完成報告，並提報交通部審查。

交通部統計，過港隧道大型貨車占總流量比，平日達27.18％、假日達19.84％；旗津居民使用陸運旅次平日達75％、假日達60％，兩者仍高度仰賴過港隧道，往返旗津高雄市區兩地。

立委賴瑞隆前年先爭取過港隧道延壽改善工程2.19億元、交通系統更新6900萬元，進行照明燈具、交通設備、通風機更新及道路改設工程，並於去年3月完工，延續隧道使用年限至2049年。

賴瑞隆指出，旗津1年旅客逾500萬人次且逐年增加，預期20年後，假日通過隧道客運數量約每小時2000至2100PCU，服務水準將降至D級，甚至到年假時呈現E級，交通需求恐過度飽和。

賴瑞隆已要求交通部、高市交通局、捷運局共同合作，將第二過港隧道與輕軌旗津線共構，併入可行性研究規畫中，並請交通局針對輕軌旗津線財務營運效益問題，盡速提出改善對策，提報交通部審查，未來結合過港隧道規畫興建完工時程，提高交通運輸路網整體效益。

另外，賴瑞隆過去2年也持續爭取旗津交通觀光建設，包含成功推動旗津水上動力非動力休憩活動開放、旗津天聖宮前水岸整治工程1200萬元經費、爭取環保署新購兩艘電力驅動渡輪8000萬元。

(中時 )