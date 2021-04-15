彰化幸福桐遊，15日在芬園挑水古道揭開序幕，串聯8大景點，從17日至5月9日一起來感受桐花浪漫飛舞之美。（吳敏菁攝）

彰化幸福桐遊，15日在芬園挑水古道揭開序幕，串聯8大景點，從17日至5月9日一起來感受桐花浪漫飛舞之美。（吳敏菁攝）

彰化幸福桐遊，15日在芬園挑水古道揭開序幕，串聯8大景點，從17日至5月9日一起來感受桐花浪漫飛舞之美。（吳敏菁攝）

花開花飛花滿天，最受期待桐花季已在八卦山綻放了，彰化縣文化局串連8大賞桐景點，駛出接駁公車，啟動郵輪式小旅行，70場藝文表演，打卡按讚等活動，15日在芬園挑水古道揭開序幕，款款邀請從17日至5月9日一起來感受桐花浪漫飛舞之美。

去年網路溫度計調查全台熱門賞桐的第1名，就在芬園挑水古道，今年彰化幸福桐遊挑在挑水古道揭序幕，縣長王惠美推薦，還有芬園八卦山昆蟲生態休閒農場、德興社區崎路仔古道、就是愛荔枝樂園，以及員林市藤山園步道、彰化市的日月山景農場、福田賞桐生態園區、花壇鄉大山牧場等，串連成了賞桐8大景點，今年結合地方觀光小旅遊，賞桐也把彰化小吃「一網打盡」。

王惠美點數，芬園鄉米粉、碗粿、肉粽、鵝肉；彰化市肉圓、爌肉飯；員林市米苔目、鳳梨酥、蜜餞；花壇鄉茉莉花茶、牛奶火鍋等。周邊還有八卦山大佛、天空步道、扇形車庫、孔廟、南瑤宮、台塑生醫觀光工廠、花壇農會茉莉花壇夢想館，今年還特別規劃來往火車站與高鄉鐵站的賞桐接駁公車等，17至25日晚間，桐花影像將投影至彰化武德殿建彰物上，感受如夢似幻的雪桐花影

。

客家委員會參事范雪景表示，彰縣府特別用心，規劃8條賞桐花路線供鄉親賞玩，芬園鄉長說林世明介紹；芬園山上有大竹村福榕宮泡麵土地公，山下有肉粽街也是排隊美食，139縣道沿途風光明媚，除了桐花還有景觀咖啡。員林市長游振雄表示；員林藤山步道也有非常多的桐花，員林的活動選在母親節5月8日及5月9日辦理。

文化局表示，結合員林公所舉辦「好客員林桐遊趣」、彰化市福田社區發展協會辦理「戀戀油桐浪漫白頭」、彰化縣農村暨社區發展協會舉行「賞桐花健行強身」、芬園鄉溪頭社區發展協會合辦「挑水賞桐花」、芬園鄉德興社區發展協會辦理「一桐賞桐趣」、彰化縣自然生態教育協會舉辦「桐雪繽紛桐花小旅行」、彰化縣貓羅溪畔客家文化協會合辦「遊客藝起來遊桐花林」等系列活動，歡迎來賞花，逛古蹟、遊休閒農場，品嚐地方小吃、觀光工廠買禮品，詳情可上網查詢。

(中時 )