戀愛喜劇《深深地戀愛》由日本高人氣演員石原聰美、綾野剛主演，2人首度合作，該劇從公佈卡司後就讓劇迷期待不已，該劇也不負期待，14日開播後劇名「深深地戀愛」立刻飆上全球推特娛樂趨勢第一名，劇情也進展迅速，男女主人公首集就在海邊上演「人工呼吸吻」，也意外登上日本推特趨勢榜單中。

男女主角在拍預告時就展現十足的CP感，一起受訪時更是笑聲不斷，石原表示和綾野剛見面前，「以為他酷酷的，大概有點無趣。直到這次共演後，發現竟然是這麼可愛的人。不只對我很溫柔，拍攝期間更是充滿笑容，可以說如太陽般的人！」她更說，「綾野剛的『傲嬌』既美又帥，大概是因為他來演出才會讓人『心動』。如果現實中有這樣的男人，我可能也會被吸引！」

石原在《深深地戀愛》飾演海洋學家，擁有和海洋生物溝通的能力，綾野剛飾演海洋度假區的傲嬌大少爺，同樣喜歡大海的兩人在水族箱前邂逅，對上眼瞬間狂冒粉紅泡泡，卻因工作立場對立導致不合，綾野剛嘲諷石原是「海龜女」，石原則視他為敵人，不過兩人因一場溺水意外展開戀曲。

石原在片中雖然是個「魚類宅」，卻總能帶著笑容面對困難，綾野剛也大讚石原本人：「單純的說，她太耀眼了！」他更解釋不只是耀眼，「雖然很單純，但能夠真誠的對待身邊的人，這點很有魅力！」他也提到兩人有很多共同喜好，因此拍攝過程中每天都很開心。該劇每週四在friDay影音台灣獨家首播。

(中時 )