恐怖電影《真．鮫島事件》改編自轟動日本的網路都市傳說「鮫島事件」，電影受到《咒怨》導演清水崇、《預告犯》導演中村義洋齊聲力薦，被喻為「平成最恐怖的網路都市傳說」。實際在日本網路論壇上，所謂「鮫島事件」其實是件「不存在」的恐怖事件，並不存在任何實質內容，因為整個「事件」起因、過程及結果，全都是由網友口耳相傳而成。

「鮫島事件」的討論串多以「你們還記得鮫島事件嗎？就算是現在回想到，還是覺得心有餘悸。明明當時是全國都知道的大事，為什麼現在變得大家都不知道呢？」起頭，然後附和的網友會留言「因為太可怕了所以不敢詳情講明」、「請不要引起大家的恐慌」，等網路回應開始。融入許多情殺、霸凌等事件，穿鑿附會而成。

但由於事件亦真亦假，網友們聯署NHK電視台要求他們調查「鮫島事件」的始末，卻遭到電視台拒絕，網友們便認為，竟然連日本的公共媒體NHK都不敢報導，再次體會到「鮫島事件」不愧被稱作是最恐怖的禁忌。 電影4月23日在台上映。

(中時 )