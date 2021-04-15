談戀愛不是一件簡單的事情，需要雙方的配合與溝通，如果只有單方面付出，一段感情是很難長久維持的。星座專家艾菲爾老師近日在臉書上發文，指出巨蟹座、雙魚座和雙子座在戀愛時，總是會將另一半放在最優先的位置，經常選擇委曲求全、迎合對方，希望可以藉此維繫兩人的感情。

第三名：雙子座

雙子座天生愛面子、不輕易認輸，如果在愛情遇到不對的人，或是有緣無份的狀況，他們可以很快轉換心情，將不好的遭遇轉化成讓自己更美、更好的正能量，雖然也會被失戀所打擊，但雙子絕不會就此消沉，反而從上一段感情中反思、學習，並將自身的優點放大。

失戀後雙子也會想盡辦法讓自己變的更自信、更美好，就是要讓曾經不珍惜他們的對象後悔，所以如果看到失戀的雙子花了一大筆錢打扮，千萬別攔著他們，因為他們將會讓所有人為之驚艷。

第二名：雙魚座

雙魚座多情浪漫的性格，讓他們常常還沒搞清楚自己到底是不是真正愛上對方，就隨意與人交往，對於愛情充滿了不切實際的幻想，再加上個性比較善良，經常過分投入在感情世界裡，所以會委曲求全只為了迎合戀人所有要求，再利用眼淚攻勢向對方「情緒勒索」。

但這樣的行為久而久之下來，會讓另一半感到疲乏，從而想提出分手，不過敏感的雙魚很容易就能嗅到不對勁的氛圍，並察覺戀人變心的情況，這時只要開始慢慢抽離感情、學習和自己相處，並做好心裡準備，就可以在分手時頭也不回地離開。

第一名：巨蟹座

對於巨蟹座來說，對戀人犧牲奉獻就是他們溫柔體貼的表現，在確認關係後，原本散發母性光輝的形象就會開始變質，讓戀人感受到緊迫盯人的壓迫感，而表達不滿，這時巨蟹會思考自己哪裡不夠好，過度的反應和委曲求全的心態反而把關係弄得更糟糕。

事實上，對戀人付出關懷並沒有錯，但如果能懂得把對待戀人的愛先用來愛自己，認清自己的需求，那麼巨蟹將會發現，「愛自己」才是在愛情裡的求生準則。

(中時新聞網)