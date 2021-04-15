台灣奥迪Audi全面搶攻豪華掀背小車市場，全新Audi A3 Sportback於今日正式領潮上市，全車系產品陣列相較於預售期間的五款車型，一舉增加至七款車型選擇，一躍成為德系豪華掀背車中最具競爭力的首選車款，更是年輕客群接觸四環品牌的優質購車選擇，將於本周末4月17日起進駐全台Audi授權展示中心。

依循歷代車系優異的設計傳統，全新A3 Sportback銳利動感的外觀造型，其線條元素融合四環新世代設計語彙，車頭前方內建蜂巢格柵的大型寬幅單體式六角型水箱護罩，前保桿兩側下方大型斜角設計進氣口，散發出強烈運動跑格與銳利無比的視覺感受。此外極為傾斜的C柱設計、採用內凹設計的車側鈑件折線、楔形尾燈組及周圍環形肩線，刻劃出充滿肌力感的車身線條，搭配後尾門擾流板及後保桿下方擴散器和梯形尾飾管，賦予全新A3 Sportback更多運動跑格元素。

全新A3 Sportback的座艙設計同樣科技滿點，採用以駕駛為導向的新世代直覺化數位座艙，藉此符合其個性化掀背坐駕的車格設定，而advanced以上車型均標配12.3吋Audi全數位虛擬駕駛座艙plus，並配置10.1吋MMI多媒體觸控螢幕附手寫辨識功能，及Audi智慧型手機介面及無線充電座等功能，直覺化整合式的座艙設計讓科技隨時觸手可及，輕鬆享受智慧便利的行車生活。

這次導入國內的全新A3 Sportback 搭載兩款四環新世代動力規格，分別為30 TFSI車型的1.0升缸內直噴渦輪增壓引擎，以及35 TFSI車型的1.5升缸內直噴渦輪增壓引擎，兼具體積輕巧、節能舒適與高效率、高效能等優點。其中「節能新星」全新A3 Sportback 30 TFSI車型搭載的1.0升引擎，在缸內直噴技術和渦輪增壓科技的加持下，可輸出110 hp最大馬力和200 Nm最大扭力。

隨著國內消費者對於車輛主動安全配備更趨重視，全新A3 Sportback完備的全方位駕駛輔助系統包括：ACC主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、主動緊急待援輔助系統、車道變換輔助系統(盲點警示)、離車安全警示、後方橫向車流警示及自動停車輔助系統等都列為全車系標配，全面提供安心無虞的駕駛環境。

台灣奧迪針對全新A3 Sportback導入同級車款中最完整的產品陣線，涵蓋三個動力級距共七款車型，提供最多元豐富的產品組合，完整滿足不同客層的用車需求。全新A3 Sportback建議售價138萬元起，憑藉著極具競爭力的價格優勢，期盼讓更多喜愛德系豪華掀背級距的年輕客群，輕鬆入主這部最優質的首選車款。

(中時 )