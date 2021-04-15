受全球半導體晶片短缺影響，福特汽車周三公布新一輪停工計畫，將影響其在美國的5座工廠和在土耳其的1座工廠。此外，日產、本田和福斯也發布新的北美區停產計畫。

美國第二大汽車製造商福特並未說明這個最新的減產行動將損失多少汽車產量，僅重申將在4月28日公布季報時，就晶片短缺所造成的財務衝擊提供最新資訊，暗示其影響可能超出原先預期。

福特3月時表示，預估半導體短缺造成的損失約介於10億～25億美元之間。即使該公司已經安排最賺錢的車型優先使用晶片，但仍不時被迫暫時停產最暢銷的F-150全尺寸皮卡，此外，福特亦將部分F-150全尺寸皮卡暫先存放起來，待之後取得足夠晶片時再進行最後組裝。

福特汽車本月已宣布在4月19日和4月26日當周，其芝加哥、Flat Rock和堪薩斯城的工廠將減產，並將在俄亥俄州組裝廠實施減班計畫。

此外，福特並排定肯塔基州Louisville市的卡車工廠於4月26日和5月3日當周停工，以及土耳其Golcuk市的貨車工廠於5月8至31日停工。

福特表示，除晶片短缺之外，導致工廠關閉的其他因素尚包括，日本瑞薩電子（Renesas Technology）晶片廠失火，以及今年稍早德州遭酷寒的冬季風暴侵襲。

除了福特之外，日本日產汽車也在周三宣布田納西州Smyrna廠、密西西比Canton廠和墨西哥Aguascalientes廠受到晶片短缺影響，將於4月停工的計畫。

日本本田汽車則宣布，受晶片短缺與其他因素影響，部分北美組裝廠可能在4月19日當周減產。德國福斯汽車在墨西哥Puebla的工廠，則在周三與周四暫停生產Tiguan跨界休旅車。

業界人士此前曾表示，第二季晶片短缺的情況將比第一季更加惡化。目前尚不清楚晶片供應能否在第三季改善，以及眾汽車製造商能否在今年晚些時候彌補所有損失的產量。

通用汽車此前曾表示，晶片短缺造成的獲利減少高達20億美元，不過該公司昨日卻表示，由於晶片供應改善，通用將縮小停產計畫，位於田納西州的跨界休旅車組裝廠將較原先預期提前一周、於下周一復工。

(時報資訊)