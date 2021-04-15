東台(4526)今天在證交所舉行業績發表會，東台第1季接單大增，預期第2季將陸續開始反映，預期第2、3季營收逐季成長，且產品價格也跟著原料漲勢調整，今年毛利率會優於去年。法人推估全年營收雙位數成長，2021年撥雲見日，將轉虧為盈。

東台第1季營收18.45億元，年增5％，營收年增率幅度不大，主要反映去年下半年的接單。今年第1季接單狀況大好，2月接單13億元，3月也達10多億元，目前能見度到第3季，PCB平均交期1個半月，工具機交期平均4個月，第2季營收開始陸續反映第1季接單狀況，到第3季營收將是逐季走高。

今年大陸及台灣需求強勁，大陸市場變化大，現在需要一站式服務，高階五軸機賣的相當不錯，子公司亞太菁英第1季接單就將近4億元。今年第1季大陸營收占比達53％，預期今年占比可維持5成以上，相較美中貿易戰降到3成，成長相當大。台灣在馬達、汽車及加工業今年需求強勁，預計今年台灣營收占比可達到15～20％，兩岸今年營比重合計超過7成。

展望第2季，接單金額有望維持第1季水準，甚至增加5～10％。因營收成長，稼動率跟著提升，第1季毛利率會優於去年第4季。東台也指出，今年需求強勁，是賣方市場，原料漲價會適時反映在產品售價上，今年針對個別產品都有漲價。

在電動車方面也有所斬獲，東台集團發揮資源整合營運策略，產品調整發揮功效，歐洲兩家子公司成功打進特斯拉、戴姆勒及福斯、奧迪、賓士等電動車電池殼相關加工設備訂單，首季已開始小量出貨。

(時報資訊)