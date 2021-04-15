5G時代電信力拚數位匯流內容、搶當OTT霸主，中華電(2412)董事長謝繼茂表示，MOD加上Hami約要400萬才可以稱得上霸主，至少還需要3年時間，隨著東奧的來臨，看好今年MOD營收、獲利希望會有明顯的成長，且在5G的建設上，中華電也不敢馬虎，下半年持持續興建基地台，行動資本支出多出幾十億是必須的。

5G時代用戶，電信業者力拚數位匯流，搶當OTT霸主，謝繼茂表示，中華電MOD用戶目前200萬、OTT付費40萬，粗略來看，MOD加上Hami約要400萬才可以稱得上霸主，至少還要3年時間，相信合作是一條重要的路，比如說和Netflix的合作，目前還有很多合作洽談中，透過東奧的帶動，希望4K加值用戶可以拚增加30~40萬，現在MOD的4K用戶有100萬，到東奧之前會積極的鋪4K機上盒給用戶，相信在遲來的東奧帶動下，今年MOD營收、獲利會有明顯的成長。

謝繼茂表示，中華電5G用戶原先預計6月要拚百萬，現在估計可以達陣；就基礎建設來說，基地台本來就是要增加，所以下半年一定會增加，行動資本支出多花個幾十億是必須的!

中華電相當看好東奧本次的特殊比賽方式，不開放海外觀眾進場，觀賞的流量應該會成長。

迎接5G時代，行動影音急速成長，中華電今(15)日舉辦「[email protected]網紅館首映記者會」，正式宣布將攜手台灣超過20組原生新媒體創作者，結合總訂閱數超越2300萬的網紅陣容，推出「[email protected] at Taiwan」計畫，並於Hami Video開設「CT網紅館」。

(時報資訊)