原PO貼出好友傳來的泡澡照，混濁的水讓他驚訝不已。(圖取自爆廢1公社)

久旱不雨，全台水情吃緊，部分縣市實施五供停二措施。昨(14日)一名網友在臉書上發文表示，朋友住在限水地區，卻傳來了一張泡澡照，原想開口說他浪費水，但仔細一看，浴缸的水飄浮著一層白色汙垢，代表好友已多日沒有好好洗澡，讓原PO驚訝，「我想也沒人能罵他浪費水了…」，網友們看到後也驚呼連連，「是身上的髒汙？那麼多，不簡單啊！」

原PO在臉書社團爆廢1公社上發文，表示好友傳了一張泡澡照片給自己，原想反駁他在這樣水情吃緊的時節，泡澡的行為顯得有些浪費，但好友隨後附上一張照片，讓原PO無話可說，「我想也沒人能罵他浪費水了」。

原來，好友泡澡的水上頭已浮出一層汙垢，且水的顏色看起來有些灰綠，和原本該是清澈的水差很大，代表對方因限水關係已多日沒有好好洗澡，才會如此「奢侈」的準備泡澡，不過大多人看到照片後也忍不住驚嘆，「靠…是多久沒洗澡了啊」、「這是在控大骨湯吧？」、「他是泡湯還是煮湯？」、「這比我吃的火鍋還濃郁」。

此外，也有網友推測，可能是這盆洗澡水重複利用多日，才會看起來如此混濁、漂浮一層汙垢，「他可能為了省水已經洗這桶水很多天了」，還有網友開玩笑，「每天洗同一桶可重複使用下去，父傳子，子傳孫，就是祖傳配方，越用越香，永世免憂無水之苦」，另外，也有人分享自己的省水方法，「我是腳下放個大盆子，用淋浴的方式洗澡，洗過的水拿來沖廁所」。

(中時新聞網)