高雄市仁武區13日凌晨發生權利車廠槍擊案，警方連日追查，陸續逮捕謝嫌等5人，15日中午又在大社區北勢巷查獲一部4人乘坐的可疑車輛，逮捕24歲胡姓主嫌及李姓嫌犯，其中2人逃逸，警方帶回1車2人及4把槍枝等贓證物，落網的2嫌為警方鎖定的開槍嫌犯，員警將對2嫌進行偵訊，以釐清涉案人數及犯罪行為等。

高雄市仁武區13日凌晨發生權利車廠槍擊案，警方今天中午在大社區逮捕24歲胡姓主嫌，員警將對他進行偵訊，以釐清涉案人數及犯罪行為等。（林雅惠攝）

高雄市警局仁武分局大社派出所員警15日中午在大社區巡邏時，攔查到一部坐有4人的可疑車輛，欲上前盤查時，該車輛竟加速逃逸自撞芭樂園，4人下車後逃逸，18歲李嫌腿軟當場遭逮，24歲胡姓主嫌棄車拔腿就跑，員警沿路追捕，未料近百公斤的胡嫌疑因突然間奔跑呈現胸口不適，警方見狀趕緊將他送往義大醫院，經救治後無大礙，警方在該車上查獲4把手槍、子彈3顆等贓證物，還有2人在逃，警方正全力追緝中。

全案至今已6車7嫌犯到案，警方表示，臉書暱稱「蔡小小」的女子不滿許姓前男友，PO文嗆許是軟爛男，22歲高姓男子留言加油添醋，引起許的王姓友人不滿，並致電高為何留言詆毀他人，雙方爆發口角，高男盛怒之下，前往王經常出沒的車廠欲找王尋仇洩憤。

員警表示，高姓男子是臉書假名，實際上姓謝，謝嫌昨天已遭警方逮捕，另胡嫌為了替謝嫌出氣，糾眾前往車廠衝撞開槍掃射，是全案主嫌，另李嫌為胡嫌小弟，2嫌犯今天落網，警方正對2人偵訊，釐清事件犯案過程。

至於先前傳出互嗆兩派人馬均與之前涉嫌刺傷網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」的蔡姓男子有關係，懷疑槍擊事件可能是雙方舊恨加新仇，不過警方表示，因沒有證據，因此排除槍擊案與此有關連。

(中時 )