每個人的內心都有著一顆太陽，但在照亮別人之前，別忘記先照亮自己！搜狐網命理專欄點名，白羊、金牛以及水瓶座的人天性最暖，總能像太陽一樣照亮身邊的人，充滿了人性光芒，但他們在點亮別人的同時，卻常常忘記要照顧自己，無私的愛讓人心疼。

▍1. 白羊座

每一個白羊座，都是天生的喜劇演員，每天總是開開心心的，笑容永遠掛在臉上，很少會看到他們哭喪著臉或不開心，他們不怕被醜化或嘲笑，只做真實的自己，總能用自己的幽默去感染身邊的每一個人，因此只要有白羊座的工作團隊，就不會缺少快樂的氣氛與笑聲。

▍2. 金牛座

金牛座願意為了家人承擔任何責任和義務，對於朋友也會盡力幫忙，雖然不至於兩肋插刀，但絕對真心誠意，而為了愛人，金牛座們更是十分忠貞專一，他們會自動拒絕一切誘惑，努力賺錢，帶給對方最好的生活。

在工作團隊中，金牛座會是最任勞任怨的一位，絕不會挑剔，只要是你求助金牛座，他們就會竭盡全力去幫忙，哪怕你不是金牛座打心眼裡喜歡的人，金牛座人還是會幫，他們總是默默承受一切，很少會替旁人帶來麻煩。

▍3. 水瓶座

水瓶座總是以大氣婉約、風度翩翩的形象示人，他們很會交朋友，不喜歡斤斤計較，哪怕吃一點虧也沒關係，只要能夠打開彼此的心扉就好，即使沒有成為好朋友，他們也不會讓任何人對他產生負面想法。

水瓶座很喜歡跟別人分享自己的事情，但更願意去聆聽別人的故事，通常很少能聽到水瓶座說出不好的經歷，他們喜歡安慰別人，卻不太能夠接受別人對自己的安慰，因為水瓶座害怕麻煩他人，不喜歡把自己的不愉快傳遞給別人。

(中時新聞網)