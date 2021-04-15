台灣健身美女部落客Michelle今年初從美國回台待產，近日生下兒子，3度當媽的她開心曬哺乳照分享喜悅，卻引來部分網友批評她過於裸露，引發正反兩極評論。來自馬來西亞的空姐網紅Cherry Quahst最近也生產迎來二女兒，同樣曬餵母乳的照片網友卻一致好評，更有人誇是「世上最溫馨的照片」。

今年30歲的馬來西亞Cherry Quahst（Cherry Q）有著精緻臉蛋和凹凸有致的火辣身材，上圍豐滿，四肢卻相當纖瘦，不科學的好身材曾被封為最有吸引力的空姐之一，在IG有162萬粉絲的她，2019年宣布和富商男友結婚，兩人愛情長跑8年，前年底更迎來愛的結晶生下一女。

Cherry Quahst分享餵母乳照片，引來網友喊讚。（圖／翻攝自cherry_quahst IG）

Cherry Quahst常曬餵母乳照片。（圖／翻攝自cherry_quahst IG）

Cherry Quahst生產後，只花了3個月就瘦身成功，然而當媽這件事也不是完全沒在她身上留下痕跡，她透露肚子雖然沒長妊娠紋，招牌美胸卻多了一堆妊娠紋與青筋，讓她不只要忙著減肥，更要吃產後調理品養好身體，還堅持天天要穿塑身衣，靠著鍥而不捨的努力，才回到先前的完美身材。

Cherry Quahst日前生下二胎。（圖／翻攝自cherry_quahst IG）

Cherry Quahst去年10月宣布迎來第二個寶寶，她表示以前都抱怨餵母奶很累，放話餵大女兒到滿月後就不餵，後來懷了二胎，大女兒好像明白什麼事，「自動也不吸了，我也順利斷奶，8個月的全母乳正式停」，如今生下二女兒，Cherry Quahst還是堅持餵母乳，先前她被問親餵母乳心得，她為母則強說：「我也經歷過流血奶，乳頭破損等等，還好有專業泌乳師教我、老公鼓勵我才繼續。媽媽都是偉大的，那種痛我懂，最重要把寶貝照顧好，寶貝吃飽健康長大很好」，勉勵天下所有決定餵母乳的母親別輕易放棄。

(中時新聞網)