不讓競爭對手專美於前,三陽工業集團啟動HYUNDAI現代商車戰略,總代理南陽實業揭示將在第三季完成全新五大商車經銷商布局,強化經營商車市場的銷售實力,並且除了現行輕商車款,將導入12噸以上環保重車,建構完整而全面的商車產品線。

一年一度商業車博覽會成為頭家、業主關心商車發展的重要活動,本屆HYUNDAI現代商車共展出商旅Starex旗艦天窗版、輕商3.25噸Porter Pro單廂、雙廂以及7.8噸Mighty超長軸版,這也是HYUNDAI現代商車連續三屆參展。

南陽實業副總經理詹醒昇表示:看好國內日益蓬勃新創事業、中小企業運輸的增換購需求,HYUNDAI現代商車全國通路將建構新五大經銷商體系,藉以壯大銷售實力與售後服務品質;此外,現行車款Starex、Porter Pro、Mighty台數穩定,但原廠加快腳步積極研發新世代重型商用車款,南陽會依據市場評估導入適合國內中小企業的重車,預計成為HYUNDAI現代商車在台發展推升新力道。

HYUNDAI現代商車不僅是全球商車市場領導品牌,國內販售現行車款也已經獲得消費者認同感,尤其主攻最大市場的3.5噸級距更是兵家必爭,問世多年的柴油小霸王Porter Pro有最完整車系:單廂3人座/雙廂6人座、自排/手排、鐵床貨斗/木床貨斗等選擇,改裝支援與後勤口碑高度滿意,銷售量年年增長,2020年寫下4,121台銷售新高紀錄,年成長29%,穩居第二大品牌地位。

詹醒昇表示,另一款展區重點車-歐風商旅Starex,更是因為國旅風氣盛行不衰,已經是短租長租的首選車款,具備優勢的2.5L環保柴油引擎,動力強勁載運能力佳,八人座空間載人載物一次滿足,加上市場最親民的價格,成為高CP值多人座商旅。

HYUNDAI現代商車以「Partner in Every Way ∙ 你的成功事業夥伴」為理念,致力生產提供各行業頭家的最佳運輸載具,加入人因駕駛科技與環保新能源動力的商用車產品線,邁向更潔淨運輸的移動環境。

(中時 )