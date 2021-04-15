美國十年期公債殖利率區間整理，對投資市場影響漸淡。美國景氣復甦強勁推動股市創高後，企業進入密集財報公告期，市場關注重點轉向企業獲利能力，業績報告將成為重要投資指引。根據預估，美股主要指數第一季獲利成長年增率，以FANG+尖牙指數231.61%最高，其次為費城半導體指數84.58%、那斯達克100指數48.43%、標準普爾500指數28.88%、道瓊工業指數0.8%。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，科技股經歷近一個月漲多修正後，本益比來到歷史平均水準，後續受惠獲利高成長推動，可望進一步令本益比下滑，深具投資價值，FAANG等大型龍頭近兩周完成打底，蓄勢待發，市場靜待獲利數據進一步確認未來投資方向。相對的，以價值股、傳產股為主的道瓊與標普500指數，在外界寄望疫苗施打、經濟解封下，股價創歷史新高，但企業獲利增速尚未跟上，導致本益比高漲，就估值來說，反而變得不便宜。

據統計美股指數預估本益比合理區間與標準差，獲利能力最強的FANG+尖牙股指數本益比與近一季平均值比較為0.5個標準差，在合理價值區間內。標普500、道瓊工業指數各超出1.9、1.4個標準差，估值過高程度逼近合理區間上緣，股價大幅超過企業實現獲利預期能力。

至於FANG+尖牙股指數為何第一季獲利預估值出現大爆發？根據數據顯示，主要是成份股特斯拉獲利增速預估高達3486%，是最大貢獻者，其他如推特獲利由負轉正，輝達、亞馬遜、網飛及阿里巴巴等則有逾100%年增率。

展望美股後市，袁永騰表示，美國終端消費需求強勁，且因全球供需吃緊與運輸航線影響，目前庫存極低，零售業存銷比處在1.19歷史低點，按疫苗接種速度，預估第二季至三季可達群體免疫，下半年服務業可望出現新一波快速復原期，有利拉貨動能保持強勁增長，提供企業獲利成長與股市多頭的主要支撐力。

(時報資訊)