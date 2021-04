2021年德國iF設計大獎因受全球疫情影響而調整評選時程,但仍吸引了來自全球55個國家,高達近萬件作品競相爭取此殊榮。目前已知台灣業者宏碁(2353)Porsche Design Acer Book RS、TravelPack RS榮獲紅點「Best of the Best最佳設計獎」,仁寶(2324)在本屆一舉囊括了25座獎項,而其中以專注於改善使用者體驗的兩項創新解決方案「Collaboration Pro」及「VR Cap」,更雙雙榮獲iF設計獎最高榮譽的「金質獎」,這是仁寶連續第四年摘下代表至高卓越創意的殊榮。

宏碁Porsche Design Acer Book RS及Porsche Design Acer TravelPack RS 專屬旅行組榮獲紅點「最佳設計獎」(Red Dot: Best of the Best),此獎項為紅點產品設計類別之中的最高榮譽;旗下其他產品包含桌上型電腦、顯示器及筆記型電腦,以產品的卓越性及其創新的設計獲得2021紅點產品設計獎項。紅點「最佳設計獎」是評審團所賦予的最高榮譽,以顛覆的創新設計及絕佳的使用體驗,展現產品在各面向的傑出特性。

仁寶集團近年積極布局創新實力,至目前為止,共已累積獲得112座iF設計獎及5座金質獎,今年更在「全球國際企業創新排名」中躍升至第6名。

仁寶總經理翁宗斌說:「在全球疫情籠罩之際,人們的生活及工作模式起了基本的變革。科技在這個時局所扮演的角色更形重要,並深度地影響著整體經濟的穩定與成長。仁寶的創新團隊演繹出各式科技輔助工具,希冀能幫助人們的生活重回正軌。很高興這樣的創新能量能被iF設計獎認同。」

(時報資訊)